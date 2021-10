LA MILANESE CHIAMA E LE SCIURE RISPONDONO - GRANDE RADUNO MONDANO-CHIC A MILANO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA MILANESE 2", IL SECONDO FIRMATO DALLA GIORNALISTA DEL "CORRIERE" MICHELA PROIETTI - DA 10CORSOCOMO DI TIZIANA FAUSTI LA SERATA È STATA PRESENTATA DA CATERINA BALIVO E IN PRIMA FILA HANNO SFILATO LUISA BECCARIA, LELLA CURIEL, POI DANIELA IAVARONE, TITTI PEDONE, GINA CHERUBINI, FANNY BONET MONTSERRAT, CHIARA BASCHETTI E... - FOTO

Ivan Rota per Dagospia

la presentazione del libro la milanese 2 6

La milanese chiama e le sciure rispondono: grande raduno mondano-chic a Milano per la presentazione del libro La Milanese 2, il secondo libro della giornalista del Corriere della sera e scrittrice Michela Proietti, che prosegue il racconto della capitale morale attraverso le sue dame e le loro abitudini.

Artisti, stilisti, intellettuali e socialite si sono ritrovati più pimpanti che mai da 10CorsoComo di Tiziana Fausti, che ha aperto le porte del suo locale alle milanesi che fanno ormai a gara per essere citate nei libri della loro autrice di riferimento.

la presentazione del libro la milanese 2 96

La nuova milanese non è per forza nata in città, anzi, come ha detto Lina Sotis, che ha passato il testimone di notista di costume a Michela Proietti, "quelle che fanno perfettamente le milanesi sono le importate".

Perfetta nei panni della sciura Caterina Balivo, conduttrice della serata, mentre Tomaso Trussardi, sul palco con l'autrice e il suo levriero Odino raccontava come chi arriva a Milano sogni solo di conquistarla e diventare un perfetto milanese.

la presentazione del libro la milanese 2 89

In prima fila le milanesi Luisa Beccaria, Lella Curiel, Una Donà Dalle Rose, Cristina Cairo, Fernanda Casiraghi, Beatrice Valli, Sandra Vecchi Berton Laura Poretti, Cristiana Schieppati, Cristina Ferrari, la grande Daniela Iavarone, Titti Pedone, Gina Cherubini, Fanny Bonet Montserrat e Chiara Baschetti, Sabrina Jencinella Percassi, la decana delle pr milanesi Emanuela Schmeidler, Barbara Bertelli, Allegra Riccadonna (lady Pozzetto), Romina Pierdomenico (lady Greggio), Sara Testa, Mapi Danna, Elena Aravecchia, Orsola Amati e Susanna Messaggio, che ha improvvisato un monologo in milanese.

la presentazione del libro la milanese 2 63

E siccome nessuno resiste al fascino della milanese, non mancava un degno parterre maschile: gli imprenditori Santo Versace con la moglie Francesca, Davide Oldani, Gianluigi Cimmino, Massimiliano Ferrari, Mauro Lorenzi con la figlia Linda, Arturo Artom con la moglie Alessandra Repini, Carlo Mengucci, Andrea Caravita, Alessandro Enriquez, Antonio Frana, Gianmaria Sainato, Luciano Barletta, Piero Salvatori, Mattia Boffi Valagussa e l'artista Omar Hassam, che ha detto che Pioltello sta a Milano come Brooklyn a New York (e lui infatti vive lì).

la presentazione del libro la milanese 2 58

Presenti anche il re degli Influencer Gianmaria Sainato, il dj e produce Luciano Barletta, collaboratore di Bob Sinclair, l’architetto top Elio Messi e il superstylist Antonio Frana. Piccola digressione culturale-linguistica sulla parità di genere: la milanese dice sindaco e sindaca? Ha chiarito i dubbi la neoeletta Anna Scavuzzo: "io mi faccio chiamare la vicesindaco, solo l’articolo è al femminile". Chiarito il busillis, champagne e gelato per tutti, con il nuovo gusto La Milanese, creato apposta per l'autrice del libro.

