Alberto Dandolo per Dagospia

TATUAGGI COMBATTENTE BATTAGLIONE AZOV

Fermi tutti! A Milano alcuni professionisti del piacere per incrementare le entrate di fine mese si sono inventati un nuovo gioco di ruolo (a pagamento, of course!) che sta mandando in delirio i sempre più annoiati “duomosessuali-2. Di cosa di tratta? L'escort di turno, di solito di origine rumena o moldava, riceve in mimetica e con un fucile giocattolo in mano: finge di essere un militare ucraino dell'armata Azov e fa sentire il cliente come l'ultimo suo oggetto di piacere prima di andare al fronte. Costo? 80 euro per 40 minuti circa. Tra gli affezionati estimatori dei porcini incontri un notissimo giornalista televisivo che ama la natura e la scienza. Chi è?

francesca cipriani

Cosa ci faceva ieri sera al quartiere meneghino Maciachini e a pochi metri da un noto club per scambisti, che celebrava una serata dedicata ai travestiti, il famosissimo psichiatra che ama la tv? Pare non fosse solo. Ad accompagnarlo una stangona alta quasi 2 metri e con un pomo d'Adamo più lungo del ciuffo di Malgioglio. Di chi stiamo parlando?

Francesca Cipriani fa progetti in grande con il suo amatissimo fidanzato Alessandro Rossi: i due vogliono sposarsi e mettere su famiglia. Forse non tutti sanno che la showgirl prima di convolare a giuste nozze potrebbe firmare un contratto con il Biscione per affiancare Enrico Papi in qualità di valletta parlante nella prossima edizione di “Scherzi a parte”.

nora amile

"Ho la patatina fuori controllo". Cosa avrà voluto dire con questa sibillina frase la stimata e stagionato politica che ha un ruolo di primo piano in Lombardia? Ah, non saperlo...

La mitologica Nora Amile era diventata pittrice ma ora ha deposto il pennello: in questi giorni ha ripreso ad occuparsi di ippoterapia. Grazie alla sua nuova cavalla di nome Nina sta "aiutando" un gruppo di anziani signori milanesi che si sentono soli e un po' tristi.

Si sussurra che l'ex olgettina Marystell Polanco conservi gelosamente alcune foto che immortalano il gingillone di un suo ex molto noto, con cui ha avuto una relazione molti anni fa. Chi le ha viste è rimasto favorevolmente colpito dalla “dotazione”.

marysthell polanco

Una signora straniera che bazzica nella “Milano bene” sta dicendo pesta e corna del politico nella squadra di governo. Pare che da settimane lui si rifiuti di farla carnalmente esultare e che egoisticamente pretenda solo sollecitazioni prostatiche…

Lo stagionato cantante e il volto noto della tv stanno copulando segretamente come due ricci in calore. Chi sono?

L’effervescente vedova Lucia Bramieri ha un unico grande obiettivo di vita: entrare nella casa del Gf Vip. Ce la farà? Ah, saperlo...

Anche quest'anno verranno consegnati a Milano i “Diversity media awards”, primo ed unico premio europeo dedicato al valore dell'inclusione. Forse non tutti sanno che per la prima volta questa importante manifestazione verrà trasmessa in seconda serata su Rai 1 stasera 28 giugno, dal teatro Parenti. A condurre Diego Passoni affiancato da Miss Keta e dalla talentuosa Michela Giraud.

MISS KETA lucia bramieri