Giuseppe Candela per Dagospia

SANREMO 2021, LA RAI SENZA PALCO ESTERNO PERDE I 10 MILIONI CHE AVREBBE DATO LA FERRERO

amadeus fiorello

Avvisate Amadeus che c'è puzza di bruciato! L'edizione 2021 di Sanremo è ormai un percorso ad ostacoli con attacchi e pizzini quotidiani. Un Festival da organizzare con una pandemia in corso, con la governance in scadenza (se slittasse il pilatesco Salini resterebbe gioiosamente al suo posto?), una crisi di governo, l'uscita di Antonio Marano da RaiPubblicità. Le date restano confermate dal 2 al 6 marzo perché, come spiegato in tutti i modi possibili, uno slittamento di due settimane, un mese o anche due non porterebbe vantaggi organizzativi.

FABRIZIO SALINI

O comunque minimi ma di certo si arriverebbe a un calo importante della pubblicità (37 milioni lo scorso anno). Alcuni discografici remano contro con la musica morente, forse nella speranza di ucciderla definitivamente. E questo giocherellare sta già facendo i suoi danni (da segnalare la ritrosia di alcuni giornalisti che non vogliono sbarcare a Sanremo ma che allo stesso tempo provano ad ostacolare chi vuole esserci per raccontare un Festival di fatto storico): così come scritto dal Corriere della sera la famosa nave per il pubblico, anticipata da Dagospia, avrebbe portato 7 milioni di euro nelle casse della Rai (si starebbe pensando a un piano B), come anticipato dal FattoQuotidiano.it a sorpresa il budget è stato tagliato di ben 600 mila euro.

TEATRO ARISTON - SANREMO

E il passo successivo lo aggiungiamo noi: l'esclusione dal progetto dal prefetto e dal sindaco di Piazza Colombo con il palco esterno porterà ad una perdita clamorosa. Ferrero avrebbe garantito 10 milioni di euro. Ripetiamo 10 milioni di euro. Rai Pubblicità cercherà di recuperare in qualche modo? Questo porterà a nuovi tagli per Amadeus? Di questo passo i danni per la Rai potrebbero essere troppo grandi, per la gioia della concorrenza.

giampiero marrazzo direttore di futuro quotidiano (2)

DI MARE PIAZZA L'ESTERNO GIAMPIERO MARRAZZO (FRATELLO DI PIERO) ALLA CONDUZIONE DE "IL POSTO GIUSTO" SU RAI3

Franco Di Mare era stato chiaro sulla valorizzazione degli interni e sulla necessità di ridimensionare la presenza degli esterni. Il direttore di Rai3 non sembra mostrarsi molto coerente perché da sabato 30 gennaio su Rai3 alla conduzione de Il posto giusto troveremo Giampiero Marrazzo, con lui in studio la giornalista Simona Vanni. Marrazzo, fratello di Piero, sostituirà Federico Ruffo, ora impegnato con Mi Manda Rai3.

franco di mare

Classe '79 ha lavorato all'Adnkronos e dopo diverse esperienze sulla carta stampata ha iniziato a collaborare come inviato e autore con Rai e Mediaset, dove lo scorso anno ha lavorato al programma Domenica Live. Stando alle nostre fonti l'operazione ha dovuto fare i conti con molti problemi dal punto di vista contrattuale, per la logica di parentela con un assunto Rai ma anche perché di fronte all'ennesimo esterno a Viale Mazzini. Il settimanale dedicato al mondo del lavoro è realizzato in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, a capo del dicastero la grillina Nunzia Catalfo. A novembre scorso Il Tempo aveva parlato di Giampiero Marrazzo e della stima del ministro Vincenzo Spadafora.

renzi briatore presta

RENZI E BRIATORE, OCCHIO A QUEI DUE!

A Roma tutti parlano dell'amicizia tra Matteo Renzi, impegnato a buttar giù il Conte Bis, e Flavio Briatore. Il rapporto tra i due non è di certo un mistero ma nell'ultimo periodo si sarebbe molto rafforzato con tanto di endorsment pubblico dell'imprenditore piemontese. Occhio a quei due!

A MILANO FESTE "SEGRETE" CON INFLUENCER E CALCIATORI

Belle influencer trascorrono serate in alberghi milanesi, cenano e ovviamente immortalano tutto postando il loro impegno serale su Instagram. E proprio a Milano si parla di alcune serate organizzate in giro per la città, soprattutto nel weekend, da un noto pr a cui parteciperebbero anche alcuni calciatori. C'è chi giura di averne avvistato due nei giorni scorsi, uno che milita in una squadra milanese e uno in una squadra veneta.

ilary blasi

L'ISOLA DEI FAMOSI, I DUBBI DI ILARY BLASI SU ZORZI OPINIONISTA

Debutterà a marzo su Canale 5 la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, alla conduzione per la prima volta Ilary Blasi. Se per il ruolo di inviato è ancora in corso un ballottaggio tra Alvin e Aurora Ramazzotti (con quest'ultima in vantaggio per logiche di agenzia), si cerca una soluzione per i nomi dei due opinionisti che affiancheranno la Capitana in studio.

tommaso zorzi in lacrime davanti a francesco oppini 1

Il sito Tvblog ha svelato il nome di Tommaso Zorzi, ancora nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. L'influencer è davvero in pole position ma la padrona di casa avrebbe espresso più di un dubbio sulla sua partecipazione. Zorzi non è solo amato, professionalmente si intende, da Alfonso Signorini ma vicino al mondo del direttore di Chi in tutto e per tutto. Idea che non farebbe impazzire la Blasi. Zorzi la spunterà?

Andrea Piovan

COS'E' SUCCESSO ALLA "VOCE" DEI PROGRAMMI DELLA D'URSO?

Ricordate la voce "esagerata" dei servizi trash di Live-Non è la D'Urso? La memoria dovrebbe portarvi indietro al caso Prati e all'urlatissimo "CHI È MARK CALTAGIRONE?". Il titolare, se così si può dire, Andrea Piovan, doppiatore e speaker, aveva rilasciato interviste ed era stato coinvolto anche da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. L'azienda ha deciso di frenare la deriva trash dei servizi, riportandoli a toni decisamente più bassi. Molti sono letti ancora oggi da Andrea Piovan ma con un tono differente.

RAI1 CELEBRA PRAVO, BERTE' E RICCHI E POVERI AL SABATO SERA: ECCO I NOMI DEI CONDUTTORI

A Rai1 manovre in corso per il fronte del sabato sera con tre buchi in palinsesto prima del Festival di Sanremo. A quanto apprende Dagospia da sabato 13 febbraio, dopo la fine di Affari tuoi, la prima rete del servizio pubblico avrebbe deciso di puntare su tre show celebrativi dedicati a Loredana Bertè, Patty Pravo e i Ricchi e Poveri al completo dopo la reunion a Sanremo 2020. Contro C'è posta per te serate evento, con grandi ospiti e tanto racconto. Narratori tre volti di rete, uno diverso per ogni serata. A Viale Mazzini circolano con forza i nomi di Carlo Conti, habitué della prima serata, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, e Flavio Insinna, volto de L'Eredità ma con quotazioni ancora altalenanti.

favoloso

CRISI PER "MORTI DI FAMA"? FAVOLOSO SU ONLYFANS, BROOKE FA VIDEO PER 60 EURO

La crisi colpisce tutti e non risparmia vip o presunti tali. Così Luigi Mario Favoloso, personaggio discusso ed ex di Nina Moric, ha deciso di arrotondare sbarcare su OnlyFans, una piattaforma “pay-per-view” che rilancia contenuti hot o pornografici. Favoloso, spesso opinionista nei programmi di Barbara D'Urso, su Instagram invita a cliccare e pagare per le sue foto hot. Brooke di Beautiful non ha nulla a che vedere con questa piattaforma ma l'attrice Kelly Katherine Lang su un sito differente invia videomessaggi di auguri o saluti in cambio di 60 euro.

SIMONA SALA E MATTEO SALVINI

GIRA VOCE

1) Da qualche tempo Simona Sala si concede più ospitate televisive, la direttrice di Radio1 e del Gr Rai nei giorni scorsi è finita nel mirino di Matteo Salvini. Sarà mica stato un modo per indebolire mediaticamente la direttrice in rampa di lancio? Gira voce che la Sala, apprezzata anche dalle parti del Quirinale, sarebbe ancora oggi in pole position per la direzione del Tg1 post Carboni.

giancarlo magalli

2) Dalle parti di Viale Mazzini lo dicono a mezza bocca: i risultati di Affari tuoi sono deludenti. La scelta di programmare il game show al sabato sera contro C'è posta per te con chiusura alle 22.30 non sta dando i risultati sperati. E le sentenze auditel stanno creando più agitazione del previsto perché Endemol e la Rai avrebbero usato queste puntate come test per poi puntare su una staffetta con I Soliti Ignoti in access prime time la prossima stagione. Con questi dati però l'operazione si è assai complicata.

INDOVINELLI

1) Nel programma del pomeriggio la conduttrice si è presentata in studio in condizioni molto precarie. Smascellante, direbbe qualcuno. La cosa non è sfuggita agli "esperti". Di chi stiamo parlando?

2) Una star del piccolo schermo è stata imitata ma al netto dei complimenti di rito, in pubblico o in privato, c'è chi giura che non l'avrebbe presa benissimo. Chi è?

3) Avvisate Giancarlone Magalli che qualcuno ha messo gli occhi sulla sua poltrona a I Fatti Vostri. E no, non si tratta di Adriana Volpe. Chi sarà?