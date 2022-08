LA MILFONA BELLA LEXI - È UNA EX TENENTE DI POLIZIA, IN SERVIZIO PER 28 ANNI, FINO A CHE, PROPRIO PER IL PORNO, L’HANNO CACCIATA - BARBARA COSTA: “IL SUO VERO NOME È MELISSA WILLIAMS. È UNA SIGNORA DI 47 ANNI, SPOSATA, CON DUE FIGLI DI 12 E 15 ANNI. ALCUNI SUOI COLLEGHI HANNO SCOPERTO CHE, CON SUO MARITO, AVEVA APERTO UN PROFILO ONLYFANS DOVE, NEL TEMPO LIBERO, POSTAVA FOTO HARD E VIDEO HARD DI GIOCHINI DI RUOLO E A QUEL PUNTO…”

Barbara Costa per Dagospia

bella lexi ig

"F*ck The Police… Letteralmente!". Fan del porno, diamo il benvenuto a una nuova, futura star, la milfona Bella Lexi, al suo debutto porno in una scena di un’ora titolata così perché Bella Lexi è… un ex tenente di polizia! Vera! Sì, Bella Lexi è una ex poliziotta, ha compiuto il suo dovere nelle forze dell’ordine per 28 anni, fino a che – a suo dire – per il porno l’hanno cacciata.

Bella Lexi è una signora di 47 anni, sposata, con due figli di 12 e 15 anni, ed il suo vero nome è Melissa Williams. La signora dalle grandi tette abita nella contea di Arapahoe, e siamo a Denver, in Colorado, ed è qui che svolgeva inflessibile le sue mansioni di poliziotta. Fino a qualche mese fa, ovvero fino a che certi suoi colleghi hanno scoperto che Melissa, sotto il nome di Bella Lexi e la qualifica di "moglie milfona della porta accanto", con suo marito aveva aperto un profilo OnlyFans dove, nel tempo libero, postava foto hard e video hard di giochini di ruolo.

bella lexi (6)

Cinque suoi colleghi “di grado a me inferiore e superiore”, ci tiene a precisare Bella Lexi, sono entrati nel suo account, hanno preso sue foto hot, e le hanno fatte girare in ufficio. Queste foto sono presto giunte al capo di Bella Lexi il quale le ha notificato via mail un avviso: la sua condotta era sotto indagine interna! Bella Lexi si è ribellata: con che diritto i miei colleghi e il mio capo sbirciano nella mia vita privata, nella mia camera da letto, e la giudicano?

bella lexi ig (12)

Che faccio di male se, consensualmente, con mio marito, metto online il mio privato, e però assolutamente non mischiandolo con il lavoro che svolgo, anche se il mio è un ruolo pubblico? Postare sesso, con il proprio consorte, è illecito per un membro delle forze dell’ordine? Va a incidere sul decoro, e però il decoro, oggi, ha le stesse prerogative che aveva prima, in una società analogica?

bella lexi

Bella Lexi ha accusato il suo ambiente di lavoro di mobbing. Si è presa un avvocato e una pausa di tre mesi per motivi di salute, con bei certificati medici attestanti stress. Ma poi ha concluso un accordo per cui, a seguito di una congrua buonuscita, ha lasciato il suo incarico, e un distretto da lei bollato maschilista e tossico: “Sono sempre stati invidiosi di me, e della mia carriera. Io sono sempre stata brava nel mio lavoro: sono una donna, e attraente, e molto sicura di me”. Bella Lexi non è rimasta ferma.

bella lexi

Smessa la divisa, si è data totalmente a Instagram e alle sue esibizioni su OnlyFans, con e senza il marito, postando foto e video in cui fa la sexy e porna con manette e manganelli e fa strip-tease, e pure in divisa, e rivela che, se per il momento ci ha rimesso in soldi (“su OnlyFans, la mia media mensile è minore del mio stipendio in polizia”) ci ha guadagnato in salute e serenità: “I miei familiari non sono più in ansia per me, perché quello di poliziotta è un mestiere che amavo ma di fatto pericoloso”, dice Bella Lexi, “ora lavoro meno ore, sto a casa tutte le notti, mi alzo quando voglio io, e passo più tempo con la mia famiglia.

bella lexi lato b

Mi sento 10 anni più giovane!”. Famiglia che appoggia la sua svolta professionale ed esistenziale. Oltre che di suo marito, Bella Lexi può contare sul sostegno dei figli, e dei parenti i più aperti, ma non dell’anziana madre, scioccata da una tale decisione. Sul web, le agorà social si contrappongono tra chi vede in questa storia l’ennesimo esempio di machismo patriarcale, e chi sentenzia che, se fosse stata meno narcisa, nessuno gliel’avrebbe tolta, la divisa.

bella lexi ig (13)

Ma le chiacchiere volano, e non pagano: adesso Bella Lexi è stata presa da "HotMILFsFuck", studios porno di nome e, se la sua prima prova su un set otterrà il gradimento (e il ricavo) previsti, altre occasioni porno sono all’orizzonte. Tipo certe abilità bdsm… in fin dei conti, è sempre una questione di manette. O no?

bella lexi ig (14) bella lexi ig (6) bella lexi (5) bella lexi ig (11) bella lexi ig (5) bella lexi ig (2) bella lexi poliziotta (3) bella lexi poliziotta (2) bella lexi ig (3) bella lexi ig (10) bella lexi (4) bella lexi poliziotta bella lexi ig (4) bella lexi ig (8) bella lexi (2) bella lexi (3) bella lexi ig (9) bella lexi ig (7)