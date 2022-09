LE MILFONE INCESTUOSE NON PASSANO MAI DI MODA – BARBARA COSTA RACCONTA LA STORIA DI MRS. VALENTINA ATTRICE PORNO COUGAR CHE SU "STEPHOUSEXXX.COM INSIEME A SUO MARITO DÀ SFOGO A TUTTE LE FANTASIE: “LA MATRIGNA SCOPA IL FIGLIASTRO, LA FIGLIASTRA SCOPA IL PATRIGNO, LA NIPOTASTRA LA NONNASTRA” – “NEGLI USA L’INCESTO (ANCHE PER FINTA) È IL TABÙ DEI TABÙ: È TALMENTE INVIOLABILE CHE NEANCHE IL PORNO LO SFIORA”

Barbara Costa per Dagospia

valentina bellucci 2

E ci credo che Amber Heard voleva l’annullamento del processo perso contro Johnny Depp! Non ce li ha, 10 milioni di dollari, da dargli! Povera Amber, nemmeno in famiglia trova comprensione: ha chiesto aiuto al suo fratellastro, ma quello niente, taccagno, manco un dollaro le ha sganciato, e dire che a garanzia Amber è stata di bocca larga, p*mpini a iosa, e si è fatta toccare ovunque, e ovunque ha leccato e si è fatta leccare, e copulare! Ehi, scherzo, non c’è nessuna Amber Heard incestuosa!

valentina bellucci tw 1

E però una “blonde celebrity, star di Hollywood”, in aula scornata dall’ex marito in un processo per diffamazione… nel porno c’è, in un video, dove un fratellastro se lo sc*pa, fratellastro che in realtà è suo marito vero nella vita vera… Benvenuti nell’allegro bislacco mondo di "StepHouseXXX.com", sito porno di Valentina Bellucci, la prima a intendere i succosi guadagni di una parodia in chiave porno della sentenza Depp vs. Heard. Ma chi è Valentina Bellucci? Non sono nome né cognome reali di questa 35enne ex danzatrice del ventre ora attrice porno cougar che più che italiana si professa europea, cresciuta in Sicilia ma che da anni vive negli USA, a Tampa, in Florida, col marito Vincent, in porno arte Mad Vince.

valentina bellucci (21)

Marito con cui sotto il titolo di "Mrs. Valentina" firma scene porno di giochi di ruolo, ma la gran parte sono porno di fantasie proibite poiché (finto) incestuose, e senza fronzoli. Scene pensate e scritte con Vince e girate non sempre e non solo con Vince su StepHouseXXX, per porno autoprodotti e di ottima qualità.

valentina bellucci 4 (2)

Fatti con colleghi professionisti e no: “Il nostro pubblico vuol vedere in azione sia performer imponenti, con peni sopra la media”, spiega Vince, “sia uomini e donne con fisici normali, rilassati, non più giovanissimi. Il più netto divario sta nel dirigerli: i professionisti sanno ciò che devono fare, e come, gli altri no”.

valentina bellucci 3

Valentina e Vince sono ex scambisti. Ora si scambiano solo per lavoro, ma non lo negano: “Sia a me che a Vince”, dice Valentina, “piace guardarci con altri, e ci è sempre piaciuto fare sesso in pubblico”. Valentina lascia a casa il marito quando sono studios porno di punta a reclamarla per lavori come "Bacio Inappropriato", da lei portato a termine a pieni voti. Le forme burrose di Valentina sono tra le più richieste per i ruoli di matrigna, ziastra, sorellastra, parente acquisita scegli tu quale, basta che non abbia legami di sangue con chi (o coloro) deve far sesso ma neppure sul copione perché, ci hai fatto caso? Nel porno step, l’incesto… mai è incesto vero!

valentina bellucci (17)

Voglio dire: va da sé che quelli lì sono porno attori e attrici che interpretano una parte, mica sono parenti sul serio, ovvio, ma… attenzione: in nessuna sceneggiatura, dalla più sciocca alla più elaborata, i personaggi sono parenti naturali. Mai!!! E infatti: la calda matrigna, il patrigno inf*iato, la figliastra più insolente, il figliastro o il nipastro o il cuginastro a cui nelle mutande pulsa, scoppia… non sono mai secondo copione uniti dal minimo legame di sangue. La matrigna sc*pa il figliastro, la figliastra sc*pa il patrigno, la nipotastra la nonnastra… e così via.

Questo perché –e soprattutto negli USA – l’incesto riguardante legami di sangue seppur alla lontanissima, è il tabù dei tabù: è intoccabile, è invalicabile, è talmente inviolabile che neanche il porno lo sfiora. Sul web ci sono, è vero, dei porno che ostentano legami di sangue veri, con performer presentate come sorelle o cugine o mamma e figlia tali nella vita reale, ma la verità è che non lo sono, o, se lo sono, nei porno MAI vengono al pur lieve, accidentale contatto.

valentina bellucci (4)

Il tabù porno step al momento è "ostaggio" di Valentina Bellucci, la cui personificazione della signora in calore che, se nota ragazzi imberbi, ma che siano maggiorenni, e meglio se sono a lei (finto) imparentati… non si tiene, impazzisce, si toglie tutto e non ci sta a pensare, se li monta e si fa montare, per togliersi ogni sfizio di liscia pelle maschia…

valentina bellucci 6 (2)

Non vi sono dubbi: Mrs. Valentina piace, e piace il suo corpo pieno, il suo davanzale generoso, il suo lato B sul quale lei si allena sodo a sodo pomparlo. E Valentina ce lo promette: la porno parodia su Amber Heard è la prima di altre, e che mireranno a persone famose, anche ai politici. E Valentina e Vince hanno questo porno sogno: vorrebbero girare un reality, un porno Big Brother dove chiusi in una casa grande e lussuosa, si sc*pi h24, tra professionisti e no. E se non un reality, un porno documentario su come il porno è, incide sulla vita di chi lo fa, da diversi punti di vista. Sia chiaro, non sarebbero i primi, eppure feedback positivissimi a questi progetti gli arrivano.

valentina bellucci amber heard porn parody (2) valentina bellucci porn video (8) valentina bellucci (3) valentina bellucci porn video (4) valentina bellucci (16) valentina bellucci 5 valentina e mad vince valentina bellucci (20) valentina bellucci amber heard porn parody valentina bellucci (9) valentina bellucci 7 (2) valentina bellucci (11) valentina bellucci (13) valentina bellucci (10) valentina bellucci tette valentina bellucci 7 valentina bellucci (26) valentina bellucci (27) valentina bellucci (25) valentina bellucci (5)