Nella serata di ieri, lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%). Su Rai2 Made in I Ditelo Voi ha interessato 896.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Colombiana ha intrattenuto 1.580.000 spettatori (7.19%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 1.1143.000 spettatori e il 4.73%. Presa Diretta ha ottenuto 993.000 spettatori pari al 5.06%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.036.000 spettatori con il 6.19% di share.

Su La7 Body of Proof ha registrato 503.000 spettatori (2.09%), nel primo episodio, 430.000 spettatori (2.03%), nel secondo episodio, 299.000 spettatori (1.97%), nel terzo episodio, e 223.000 spettatori (2.47%), nel quarto episodio. Su Tv8 Agente 007 – Solo per i Tuoi Occhi ha ottenuto 267.000 spettatori con l’1.35%. Sul Nove La Guerra dei Mondi ha realizzato 408.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Sul 20 l’incontro di calcio valevole per le qualificazioni agli Europei Irlanda-Germania ha raccolto 374.000 spettatori con l’1.59%. Su Rai Movie L’Ultimo Colpo in Canna segna 502.000 spettatori e il 2.14%. Su Fox Life la serie Grand Hotel segna 23.4000 spettatori e lo 0.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber riparte subito forte.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 4.120.000 spettatori con il 17.33%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.663.000 spettatori con uno share del 15.41%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.041.000 spettatori con il 4.34%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.187.000 spettatori con il 5.07%. Su Rai3 Boez raccoglie 936.000 spettatori con il 4.15% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.526.000 spettatori pari al 6.42%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.529.000 individui all’ascolto (6.63%), nella prima parte, e 1.582.000 spettatori (6.61%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.925.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 565.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Il Conte Bis fa bene a La7.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.946.000 spettatori (19.45%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.062.000 spettatori (24.28%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.965.000 spettatori (16.14%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.967.000 spettatori (18.35%). Su Rai2 Rai Parlamento con la Replica del Presidente del Consiglio Conte e le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi fiducia al Governo ha interessato 795.000 spettatori con il 5.95%. Lol ha raccolto 681.000 spettatori (3.27%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 505.000 spettatori (3.61%). CSI New York ha totalizzato 587.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 848.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 744.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 - dalle 17.01 alle 19.54 - TGLA7 Speciale ha appassionato 648.000 spettatori (share del 5.49%).

Daytime Mattina

Storie Italiane, pur partendo con il 14.38%, stacca Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 851.000 telespettatori con il 18.66%. Dalle 10.01 alle 10.54, Storie Italiane ha ottenuto 746.000 spettatori (14.38%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 603.000 spettatori (11.17%), nella prima parte, e 598.000 spettatori (11.57%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Dossier ha raccolto 131.000 spettatori con il 2.48%. Su Italia 1 il cartone animato Rossana ottiene un ascolto di 128.000 spettatori pari al 2.67% di share. Più tardi sulla stessa rete Bones registra 106.000 spettatori e l’1.88%. Su Rai3 Agorà convince 468.000 spettatori pari all’8.65% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 249.000 spettatori con il 4.76%. Su Rete 4 RIS – Delitti Imperfetti registra una media di 95.000 spettatori (1.77%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 232.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Coffee Break ha informato 356.000 spettatori pari al 6.85%.

Daytime Mezzogiorno

Falsa partenza alle 12.40 per La Prova del Cuoco.

Su Rai1 Rai Parlamento Speciale Camera ha ottenuto 1.218.000 spettatori con il 15.29%. Dalle 12.40 alle 13.25, La Prova del Cuoco Mini ha raccolto 1.396.000 spettatori con il 10.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.298.000 telespettatori con il 14.64%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 529.000 spettatori con il 5.57%. Su Italia 1 Bones raccoglie 148.000 spettatori con l’1.84%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.241.000 spettatori con l’8.49%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 307.000 spettatori con il 4.52%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 745.000 spettatori (7.89%).

Quante Storie ha raccolto 692.000 spettatori (5.82%). Passato e Presente registra 475.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 139.000 spettatori con l’1.98%, nella prima parte, e 251.000 spettatori (2.07%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 499.000 spettatori (3.44%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 538.000 spettatori con share dell’8.04% nella prima parte, e 674.000 spettatori con il 5.67% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Balivo riparte dall’11.88%.

Su Rai1 l’esordio di Vieni da Me ha convinto 1.509.000 spettatori pari all’11.88% della platea. Il debutto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La Vita Diretta ha raccolto 1.279.000 spettatori con il 12.82%, nella presentazione in onda dalle 16.01 alle 16.26, e 1.258.000 spettatori con il 13.42%, nella prima parte in onda dalle 16.52 alle 17.01, e 1.381.000 spettatori con il 14.42% nella seconda parte in onda dalle 17.05 alle 18.40. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.439.000 spettatori con il 16.41%. Una Vita ha convinto 2.334.000 spettatori con il 16.86% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.314.000 spettatori con il 20.43%.

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.022.000 spettatori pari al 21.63% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.485.000 spettatori (16.44%), nella prima parte in onda dalle 17.19 alle 17.57, 1.581.000 spettatori (15.65%), nella seconda parte in onda dalle 18.01 alle 18.33, e 1.476.000 spettatori (13.46%) nell’ultima parte di breve durata in onda dalle 18.37 alle 18.42. Su Rai2 Streghe ha ottenuto 305.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 246.000 spettatori con il 2.04%, nel secondo episodio.

Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 229.000 spettatori con il 2.18%, nel primo episodio, e 382.000 spettatori con il 4.07%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 967.000 spettatori (6.5%), nel primo episodio, 988.000 spettatori (7.07%), nel secondo episodio, e 893.000 spettatori (6.74%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin segna 675.000 spettatori (5.59%). Big Bang Theory ha appassionato 543.000 spettatori con il 4.78%. How I Met Your Mother – E Alla Fine Arriva Mamma segna 276.000 spettatori con il 2.99%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.400.000 spettatori con il 16.57%.

Il Commissario Rex ha raccolto 515.000 spettatori (4.42%). Aspettando Geo… segna 415.000 spettatori con il 4.26%. Geo ha registrato 734.000 spettatori con il 7.39%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 755.000 spettatori con il 5.73%. Su La7 il ritorno di Tiziana Panella con Tagadà ha interessato 618.000 spettatori (share del 5.4%). Su Tv8 La Nostra Storia segna 189.000 spettatori e il 2%. A seguire la prima puntata di Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti ha raccolto 159.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

Made in Caiazzo al 6.06%.

Su Rai1 Andrea Bocelli – Ali di Libertà è stato seguito da 1.031.000 spettatori con il 9.75% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 455.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6%. Su Rai2 Made in Caiazzo segna 545.000 spettatori con il 6.06%. The Blacklist segna 132.000 spettatori e il 3.55%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 479.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Contraband è visto da 420.000 spettatori (4.97%). Su Rete 4 1 KM da Wall Street è stato scelto da 135.000 spettatori con il 3.29% di share (prima parte).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.911.000 (19.52%)

Ore 20.00 5.124.000 (24.16%)

TG2

Ore 13.00 2.115.000 (15.04%)

Ore 20.30 1.809.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.574.000 (11.61%)

Ore 19.00 1.499.000 (10.25%)

TG5

Ore 13.00 2.665.000 (18.75%)

Ore 20.00 3.958.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.551.000 (13.06%)

Ore 18.30 678.000 (5.99%)

TG4

Ore 12.00 366.000 (3.86%)

Ore 18.55 375.000 (2.64%)

TGLA7

Ore 13.30 787.000 (5.29%)

Ore 20.00 1.924.000 (8.82%)