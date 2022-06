UNA MINA ALL’ARISTON – AMADEUS ANNUNCIA IL DESIDERIO DI RIPORTARE SUL PALCO DI SANREMO COME SUPEROSPITE MINA (CHE QUALCHE ANNO FA SI ERA DETTA DISPONIBILE A FARE LA DIRETTRICE ARTISTICA): “NON E’ ANCORA UN PROGETTO VERO E PROPRIO, MA SAREBBE UN REGALO PER IL PUBBLICO. FAREI DI TUTTO PER PORTARLA ALL’ARISTON: ANCHE FILMARLA DA LONTANO CON IL CELLULARE. DEVE PARTIRE TUTTO DALLA SUA VOLONTÀ” – A SETTEMBRE LE 3 SERATE REVIVAL DA VERONA. C’E’ ANCHE GRIGNANI. TORNERA’ A SANREMO NEL 2023?

Mattia Marzi per "il Messaggero"

amadeus

Quella statua in suo onore con la quale l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes a febbraio diceva scherzosamente dopo i numeri dell'ultimo Festival di Sanremo di voler sostituire il cavallo all'ingresso della sede di viale Mazzini, di questo passo gliela faranno davvero. Dopo essersi assicurato la conduzione e la direzione artistica delle prossime due edizioni di Sanremo, Amadeus si prende ora l'apertura della prossima stagione televisiva di Rai1.

MINA

LE HIT Il 17 e 24 settembre e l'1 ottobre, per tre sabati consecutivi, il 59enne ex dj condurrà in prima serata la nuova edizione di Arena 60 70 80, che celebrerà anche le hit degli Anni 90. I primi ospiti annunciati dei 50 attesi sono Ornella Vanoni, Rita Pavone, Gloria Gaynor con I Will Survive, Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood con la hit Relax, Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, Paul Young con Love of the Common People, Richard Sanderson con Reality, gli Snap con The Power, Gianluca Grignani con Destinazione paradiso e gli Aqua con Barbie Girl.

I BRANI DEL FESTIVAL Le tre puntate saranno registrate il 12, 13 e 14 settembre all'Arena di Verona, stavolta a piena capienza: 13 mila spettatori a serata (biglietti già in vendita).

Amadeus, fiero del successo del suo format (media del 20,7% di share per le due serate dell'anno scorso), ringrazia i potenti mezzi della Rai, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il vice Claudio Fasulo (che però non sarà al suo fianco per il prossimo Sanremo, dopo nove edizioni): «Sono un uomo di questa azienda.

amadeus

Nei grandi eventi la Rai, con gli uomini che ha, è imbattibile». Potenti mezzi che però non riescono a far collegare via Zoom alla conferenza il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che prova per tutta la durata della presentazione si è svolta ieri a Verona a connettersi dal suo studio a viale Mazzini, ma senza successo.

Alla fine compare dallo studio del suo vice: «Succedono dei misteri, qui», dice. Il tema del revival degli Anni 60, 70, 80 e 90 tornerà anche nella serata cover del prossimo Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio, il cui regolamento sarà pubblicato lunedì: «In quella serata gli artisti in gara potranno farsi accompagnare da ospiti anticipa Amadeus non vedo l'ora di ascoltare le canzoni, quest' estate». Sulle sue aspettative per il Festival 2023 il conduttore si mantiene cauto: «Mi auguro che si possa tornare all'Ariston pieno, senza mascherina. Le certezze arriveranno tra novembre e dicembre. Dobbiamo incrociare le dita, sperare che non sbuchi qualche variante».

IL REGALO Circolano già bizzarre voci su una presunta volontà di Amadeus di riportare Mina sul palco dell'Ariston come superospite: «Non un progetto vero e proprio, ma un desiderio risponde lui sarebbe un regalo per il pubblico». Prima dell'inizio dell'era Amadeus, a Sanremo la Tigre di Cremona, tramite il figlio Massimiliano Pani, si era detta disponibile a fare la direttrice artistica della kermesse, ma dall'ex ad Salini non arrivò proposta ufficiale. «Farei di tutto per portarla sul palco: anche filmarla da lontano con il cellulare. Deve partire tutto dalla sua volontà», aggiunge Amadeus.

amadeus 6

KATE BUSH Tanto impossibile quanto straordinario sarebbe riuscire a portare a Verona Kate Bush, la cantautrice britannica oggi 66enne che grazie a Stranger Things è tornata in classifica quarant' anni dopo con la sua Running Up That Hill: «Dietro le trattative con gli artisti c'è un grande lavoro. Alcuni, come lei, che vive lontana dai clamori, vanno convinti». Tra trent' anni chi saranno i protagonisti di un'ipotetica Arena 2000-2010-2020? «Irama, Mahmood e Blanco, Rkomi ed Elodie», risponde Amadeus. Speriamo che nel frattempo non siano diventate meteore come Aqua & Co.

gianluca grignani amadeus 1 amadeus amadeus