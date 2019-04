LA MINESTRA RISCALDATA? È BOLLENTE - STEFANO DE MARTINO E BELEN IN VACANZA IN MAROCCO CON IL FIGLIO. E LUI FA UNA DEDICA SU INSTAGRAM: ''LE MIE PERSONE PREFERITE''. IL RITORNO DI FIAMMA TRA I DUE EX CONIUGI È COMPLETO - LEI PUBBLICA UN VIDEO ROMANTICO

Belen e Stefano De Martino in vacanza insieme. Dopo le voci insistenti ma non confermate dai diretti interessati su un ritorno di fiamma è proprio il ballerino e presentatore a uscire allo scoperto, postando su Instagram una foto eloquente. Lo scatto ritrae insieme Belen Rodriguez con il figlio della coppia, il piccolo Santiago: "Le mie persone preferite", commenta. Rovistando tra le ultime immagini pubblicate da entrambi si scopre che babbo, mamma e figlio sono volati a Marrakech, in Marocco, per le vacanze di Pasqua. Una gita di famiglia, la prova che i due ex coniugi ci stanno riprovando davvero. La notizia galvanizza i fan che ora vedono Belen già incinta di un secondo figlio di Stefano.

Belen e Stefano si sono sposati nel 2013: nello stesso anno è nato Santiago, che ha festeggiato da poco i 6 anni. Nel 2015, con un comunicato stampa annunciano la fine della relazione ma non andranno mai avanti con le pratiche di divorzio. Per anni fanno vite separate, le nei 2016 si fidanza con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, ma marito e moglie mantengono buoni rapporti per garantire serenità al bambino. Dopo la rottura con Iannone, iniziano i rumors sull'amore ritrovato. Sembra solo un gossip infondato, alimentato da schiere di fan che sperano nel lieto fine.

E invece arrivano le conferme della famiglia. Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, confessa che la showgirl e Stefano sono tornati una coppia. Ma dai diretti interessati nessuna segnale. Fino alle foto da Marrakech, suggellate dalla dedica di De Martino: "Belen e Santiago, le mie persone preferite". Chissà che i due ora non pensino ad allargare la famiglia: voci al momento infondate vogliono la showgirl già incinta.

