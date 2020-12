MINGO, NON FARE IL MINCHIONE! – “STRISCIA LA NOTIZIA” RISPONDE ALL’EX INVIATO CHE SI È DETTO TRANQUILLO DOPO LA CONDANNA: “RISULTA INCOMPRENSIBILE LA ‘SERENITÀ’ OSTENTATA DAL CONDANNATO, CIÒ ANCHE IN RAGIONE DELL’ELEVATO RISARCIMENTO CUI GIÀ A TITOLO DI PROVVISIONALE L’IMPUTATO DOVRÀ FAR FRONTE NELL’IMMEDIATO” – “NEL VANO TENTATIVO DI DIFENDERSI, HA INCREDIBILMENTE SOSTENUTO DI AVERE AGITO SEMPRE SU INDICAZIONE DI STRISCIA LA NOTIZIA: IL PROCESSO HA OVVIAMENTE ACCERTATO CHE NON FU AFFATTO COSÌ, TANTO CHE..

L’EX INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” MINGO DOPO LA CONDANNA PER TRUFFA, FALSO E DIFFAMAZIONE DICE DI ESSERE SERENO: “È UN OTTIMO RISULTATO. SU DIECI SERVIZI CHE MI HANNO CONTESTATO ESSERE NON VERITIERI, SONO STATO CONDANNATO SOLO PER TRE” (CONTENTO LUI)

LA REPLICA DI "STRISCIA LA NOTIZIA" A MINGO

Da “Striscia la Notizia”

“La sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari ha dichiarato Mingo colpevole del reato di truffa ai danni del Gruppo Mediaset, per avere realizzato, in concorso con la moglie, servizi falsi all’insaputa del telegiornale satirico di Canale 5 ed ha irrogato ad entrambi la pena della reclusione di un anno e due mesi.

Per questo motivo risulta incomprensibile – e certamente singolare – la “serenità” ostentata dal condannato nell’intervista resa alla Vs. testata (Fanpage, ndR), ciò anche in ragione dell’elevato risarcimento cui già a titolo di provvisionale l’imputato dovrà far fronte nell’immediato.

Nel vano tentativo di difendersi, Mingo ha incredibilmente sostenuto di avere agito sempre su indicazione di Striscia la notizia: il processo ha ovviamente accertato che non fu affatto così, tanto che – per quelle dichiarazioni – Mingo è stato condannato anche per il reato di diffamazione aggravata ai danni degli autori di “Striscia la notizia” e di Antonio Ricci.

Inoltre, solo a causa della prescrizione e ritenendo Mingo comunque responsabile, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per molti dei delitti che gli venivano ascritti (risalenti all’ormai remoto 2013).

Infine, per alcuni reati, non essendo stata raggiunta la piena prova – come si evince chiaramente dal dispositivo della sentenza – è stata pronunciata assoluzione con la formula dubitativa.

In attesa dunque di leggere le motivazioni del Tribunale che chiariranno definitivamente che nessuna serenità può essere credibilmente ostentata da un condannato in una situazione così grave, confidiamo che non verrà dato ulteriore spazio a rivendicazioni pretestuose e vanterie strumentali che distorcono la realtà storica e processuale, recando ulteriore torto a Striscia la notizia”.

