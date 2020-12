MINGO, CHE MINCHIA DICI? – L’EX INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” DOMENICO DE PASQUALE DOPO LA CONDANNA PER TRUFFA, FALSO E DIFFAMAZIONE DICE DI ESSERE SERENO: “È UN OTTIMO RISULTATO. SU DIECI SERVIZI CHE MI HANNO CONTESTATO ESSERE NON VERITIERI, SONO STATO CONDANNATO SOLO PER TRE” (CONTENTO LUI)

domenico de pasquale mingo 3

1 – L’EX INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” MINGO È STATO CONDANNATO A 1 ANNO E 2 MESI PER TRUFFA, FALSO E DIFFAMAZIONE

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/truffa-mingo-rsquo-ex-inviato-ldquo-striscia-255558.htm

2 – MINGO: “CONDANNATO PER TRE SERVIZI DI STRISCIA LA NOTIZIA MA ASSOLTO PER ALTRI SETTE”

Daniela Seclì per www.fanpage.it

In queste ore, si è appreso della condanna di Domenico De Pasquale, in arte Mingo, a un anno e due mesi di reclusione per truffa, falso e diffamazione, nell'ambito delle indagini sui presunti servizi falsi realizzati per Striscia la Notizia.

mingo e fabio striscia la notizia 1

L'ex inviato del tg satirico, contattato da Fanpage.it, ha voluto fare delle importanti precisazioni. L'attore ha spiegato di essere stato condannato per tre servizi per i quali conta di fare chiarezza in appello, ma è anche stato assolto per altri sette servizi "perché il fatto non sussiste". De Pasquale ha assicurato: "Sono sereno".

La sentenza del Tribunale di Bari parla di una condanna per truffa per tre dei servizi trasmessi da Striscia la Notizia, ma è stato anche assolto per altri sette servizi.

domenico de pasquale mingo 1

Noi siamo sereni perché ci sono state delle assoluzioni. È un ottimo risultato. Vorrei fare delle precisazioni circa il dispositivo emesso dal Tribunale di Bari. Su dieci servizi che mi hanno contestato essere non veritieri, solo per tre sono stato condannato. Per gli altri sette è stata esclusa la condanna a vario titolo. E, infatti, come ho sostenuto io fin dall'inizio dell'indagine, tutti i servizi erano veri. Lo abbiamo dimostrato e infatti siamo stati assolti. Questa è una vittoria.

E cosa mi dice, invece, dei tre servizi per i quali è stato condannato?

domenico de pasquale mingo 4

Per quelli non è stata ritenuta abbastanza la prova che io ho dato. Abbiamo portato le segnalazioni per dimostrare che i servizi sono veri. Ma siccome alcuni sono datati, non è sempre facile trovare la segnalazione. Evidentemente non è bastata al giudice la prova che abbiamo prodotto per quei tre, ma ci sarà tempo per rimediare anche a quello. Quindi sono tranquillo. La cosa più bella è che mia moglie (Corinna Martino, ndr) sia stata assolta. Sono contento.

Ma come nascevano quei servizi? Si è parlato dell'impiego di attori per realizzarli.

mingo e fabio striscia la notizia

Preciso che io ho un contratto come attore televisivo. Si sa che Striscia la Notizia è un varietà, un programma comico. Io non sono tenuto eticamente a fare le cose come un giornalista, ma al di là di questo ho dimostrato con l'assoluzione che i servizi sono veri. Le spiego. Dietro ogni servizio, c'è una segnalazione, che arrivava a Striscia o a noi. Quando si confezionava il servizio, a volte l'epilogo poteva essere scenico. Si faceva una ricostruzione, né più né meno. Era la ricostruzione con attori di una segnalazione reale.

fabio e mingo

Quindi sostiene che non fossero casi inventati di sana pianta?

No, no, non lo erano assolutamente.

Quale sarà il prossimo passo?

L'appello per quei tre servizi e sono tranquillissimo.

Tutta questa vicenda ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita lavorativa?

domenico de pasquale mingo 2

In realtà, dopo ho fatto i lavori più importanti della mia vita, di grande qualità, poco nazional popolari ma più importanti: lo spot sull'autismo, vari film e sto lavorando a un grande progetto. Finora ho lavorato con il dolore. Ora che sono più sereno ci lavorerò meglio.

Pensa che recupererà il rapporto con Fabio De Nunzio?

Quella è una questione personale, due amici di scuola che litigano un giorno sì e uno no. È una cosa che non c'entra niente con il processo, ma nulla. Con Fabio non ho proprio niente.

mingo e fabio mingo e fabio MINGO E FABIO mingo de pasquale 7 FABIO E MINGO CON MICHELE EMILIANO FABIO E MINGO CON VENDOLA FABIO E MINGO CON RAFFAELE FITTO FABIO E MINGO CON PAPARESTA FABIO E MINGO FABIO E MINGO CON MICHELE EMILIANO mingo de pasquale 1 mingo de pasquale 4 mingo mingo de pasquale 9 mingo de pasquale 8 mingo de pasquale 3 mingo de pasquale 6 domenico de pasquale mingo