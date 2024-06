JENNIFER HUDSON

(ANSA) - Il padre di Jennifer Hudson ha avuto 27 figli. A rivelarlo la stessa cantante e attrice, 42 anni, durante il podcast, 'Your Mama's Kitchen: Conversations from the Heart of the Home'. Lo scoperta scioccante è stata fatta quando aveva 16 anni, tuttavia, nonostante ciò, il suo sogno più grande era quello di conoscerli tutti e di trascorrere con loro Ie festività. "Era il mio sogno - ha detto - di essere tutti alla stessa tavola il giorno del Ringraziamento o a Natale". La Hudson ha spiegato che ne ha incontrati di persona sei o sette e lei è la più giovane di tutti.

Nel podcast ha sottolineato anche dell'importanza della famiglia. Ha un figlio di 14 anni, David Daniel Otunga Jr., nato dal matrimonio con il wrester, David Otunga. "Mi piace l'idea - ha detto - che (il figlio, ndr) abbia la cosa più vicina a lui, voglio essere sicura che abbia Ia cerchia dei suoi cugini. Uno dei motivi per cui mi sono di nuovo trasferita a Chicago è per far sì che lui abbia la famiglia vicino". Ha spiegato anche che per lei sono importanti i pranzi della domenica, è il momento in cui si vede l'affetto dei familiari.

