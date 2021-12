7 dic 2021 15:44

MISS ITALIA, PER TE LA TV FINISCE QUI – IL CONCORSO DI BELLEZZA NON TORNA IN TV NEMMENO QUEST’ANNO: SNOBBATO DALLA RAI E DA LA7, LA FINALE SARÀ TRASMESSA IN STREAMING SUI CANALI SOCIAL E SI TRASFORMA IN UNA MINISERIE WEB CHE SI POTRÀ VEDERE SULLA PIATTAFORMA HELBIZ LIVE - LA PATRON PATRIZIA MIRIGLIANI: “CONSENTIRÀ DI AVVICINARE LA MANIFESTAZIONE AI GIOVANI USANDO I LORO STESSI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE…” (CIAO CORE)