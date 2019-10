MISS ITALIA TORNA SINGLE - “DEVO PENSARE UN ATTIMO A ME E BASTA”, CAROLINA STRAMARE ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA CON ALESSIO FALSONE (MA MISS ITALIA NON C’ENTRA) – “LA MIA NOTORIETÀ NON HA CONDIZIONATO IL NOSTRO RAPPORTO. NOI RAGAZZE, COME TUTTI I GIOVANI, CRESCIAMO, E I NOSTRI SENTIMENTI POSSONO CAMBIARE” – L’EX FIDANZATO FARA' IL TRONISTA A “UOMINI E DONNE”?

Carolina Stramare non è più fidanzata e non è colpa della corona. A raccontare a “Leggo” le ragioni della fine della storia con Alessio Falsone, durata otto mesi, è la stessa Miss Italia 2019, dopo che nei giorni scorsi sul settimanale Di Più erano uscite indiscrezioni sulla conclusione della relazione tra la coppia di Vigevano, chiamando in causa una pausa in corso tra i due. «Ho sentito parlare di “leggende metropolitane” che mi sento obbligata a smentire: non è Miss Italia che interrompe i rapporti, bensì il fatto che noi ragazze, come tutti i giovani, cresciamo, e i nostri sentimenti possono cambiare».

Carolina lo dice a chiare lettere che, se le storie tra ventenni finiscono, è più che naturale e non è di certo per la vita del dopo Jesolo. Anzi. «Il percorso che ho intrapreso, in questo, è stato ininfluente. La mia notorietà non ha condizionato il nostro rapporto e vorrei che questo fosse ben chiaro», svela a “Leggo” la Miss che, prima di iniziare l’avventura del concorso, faceva la modella, una professione che avrebbe potuto ostacolare ugualmente la sua relazione, ma così non è stato, nonostante i giorni fuori casa e le tante persone nuove incontrate.

CAROLINA STRAMARE MISS ITALIA 2019 TORNA SINGLE

Miss Italia 2019 Carolina Stramare è tornata single a due mesi dalla proclamazione di reginetta di bellezza. La 20enne di Vigevano, fidanzata da meno di un anno con l’imprenditore Alessio Falsone, lo ha annunciato nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù, soffermandosi sulla necessità di dedicarsi a se stessa in un momento della sua vita particolarmente denso di impegni e opportunità professionali.

“Ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano”: così Miss Italia 2019 Carolina Stramare ha parlato della sua attuale situazione sentimentale su cui ha inevitabilmente influito la vittoria nel concorso di bellezza.

“Ora devo un attimo pensare a me e basta”, ha aggiunto la modella lasciando piena libertà al fidanzato Alessio Falsone con cui è in corso la ‘famosa’ pausa di riflessione che, tuttavia, non pare reversibile: “Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”.

Ma la rottura con Miss Italia 2019 potrebbe aprire un varco professionale e, a questo punto, anche sentimentale per Alessio Falsone che, secondo il settimanale, sarebbe stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne come tronista. Della proposta Carolina Stramare non è al corrente: “Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show”.

Classe 1992, l’ex fidanzato di Carolina Stramare Alessio Falsone è originario di Milano e lavora nel campo della ristorazione con l’attività ‘Don Panino’. Oltre all’equitazione, ha una passione anche per il calcio (è stato attaccante in serie C, nel Milazzo).

