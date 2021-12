MISTERI DELLA SCALA - IN VISTA DELLO SCIOPERO GENERALE DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE, IL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER HA SPOSTATO LA TERZA RECITA DEL MACBETH A MERCOLEDÌ . I COMITATI DI BASE, QUASI TUTTI OPERAI, URLANO ALLO SCANDALO E ANTICIPANO IL LORO SCIOPERO AL 15 - E PER PURA COINCIDENZA IERI SERA IL MECCANISMO INVENTATO DAL REGISTA LIVERMORE HA AVUTO UN CONTRATTEMPO MECCANICO. IL BARITONO SALSI HA DOVUTO SCUSARSI IN SCENA…

meyer

IL MAGO MEYER CHE NON PUÒ EVITARE LO SCIOPERO, SPOSTA LA DATA DELLO SPETTACOLO. LA CUB SCIOPERA MERCOLEDì 15 DICEMBRE PER 24 ORE

Come è noto, giovedì 16 dicembre 2021, CGIL e UIL NAZIONALI HANNO INDETTO UNO Sciopero Generale che riguarda tutte le categorie, quindi anche lo spettacolo dal vivo. Gli obbiettivi per i quali è stato indetto lo sciopero sono, in parte, condivisibili, anche se, a nostro parere, mancano aspetti fondamentali quali la riforma delle pensioni (40 anni di contributi, 60 anni di età), l'aumento dei salari, la cancellazione del job act e la cancellazione di tutte le forme di contratti precari, quali il contratto a chiamata, i contratti a termine, le finte partite iva, le finte cooperative ed i finti part-time.

MACBETH 1

Non si dice nulla sui licenziamenti e sulle delocalizzazioni delle fabbriche. Il Ministro Andrea Orlando aveva promesso una legge che scoraggiasse le aziende dall'andarsene dall'Italia, ma Confindustria (Bonomi) ha messo il veto e della legge si è persa ogni traccia, così come il “contributo di solidarietà" richiesto ai ricchi e bocciato in Parlamento Nel frattempo, in Italia, si continua a morire sul lavoro, tre morti al giorno e non si fa niente.

In questo quadro, la direzione del Teatro Alla Scala, d'accordo con i sodali, ha elaborato un piano che permette al Teatro di aggirare lo sciopero generale.

MACBETH

Hanno pensato che, lo spettacolo programmato per giovedì 16, andrà in scena mercoledì 15. Una vera e propria genialata. La stampa ci informa che, la proposta ha incontrato il favore di artisti e rappresentanti dei lavoratori. La vicenda è interessante, noi avremmo la curiosità di sapere chi sono questi lavoratori.

livermore

Abbiamo il sospetto che siano i soliti, Paolo Puglisi RSA CGIL, Giuseppe Nastasi Fials, Nicola Cimino Cisl, e Uil .Se così fosse, sarebbe gravissimo. Sindacati che dovrebbero battersi perché lo sciopero riesca, lavorerebbero per sabotarlo.

Lo spostamento di uno spettacolo in funzione di evitare uno sciopero è un atto gravissimo e costituisce un precedente che ci costerà caro per il futuro!

Quindi, riassumendo, lo sciopero del giovedì 16, non è lo sciopero indetto dalla CUB, gli obbiettivi sono parziali e limitati, ma ci opponiamo a questa operazione che, per vanificare uno sciopero, rende mobile lo spettacolo.

Noi agiamo nella difesa dei diritti dei lavoratori, dei nostri obbiettivi e del diritto di sciopero, proclamiamo quindi:

Sciopero Generale, di 24 ore, al Teatro Alla Scala per mercoledì, 15 dicembre 2021. Tutti i lavoratori possono aderire e chiediamo loro di farlo.

luca salsi prima della scala 2021

La Segreteria della CUB Informazione e Spettacolo di Milano

LUCA SALSI IL MACBETH DI VERDI ALLA SCALA BY GIANNELLI riccardo chailly 1 macbeth alla scala 3 macbeth alla scala 2 macbeth alla scala 4 macbeth alla scala 6 macbeth alla scala 1 macbeth alla scala 4 macbeth alla scala 5 riccardo chailly e sergio mattarella 3