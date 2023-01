9 gen 2023 10:00

MISTERI DELLO STREAMING: “7 DONNE E UN MISTERO”, USCITO NEL 2021 AL CINEMA, A UN ANNO DI DISTANZA È STATO IL FILM NON IN LINGUA INGLESE PIÙ VISTO SU NETFLIX NELL’ULTIMA SETTIMANA DEL 2022 - PRODOTTA DA “WILDSIDE-FREMANTLE”, LA PELLICOLA AL CINEMA AVEVA OTTENUTO UN INCASSO NON PROPRIO ECCELSO (POCO PIÙ DI 1 MILIONE DI EURO). ORA PERÒ TROVA UNA SECONDA GIOVINEZZA SULLA PIATTAFORMA: COME MAI? SARÀ PER LA PRESENZA DI SABRINA IMPACCIATORE, ORMAI STAR GLOBALE DOPO “WHITE LOTUS”, NEL CAST, O PER QUALCHE TREND DI TIKTOK? – VIDEO