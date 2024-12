I MISTERI DI VIALE MAZZINI – PERLA TORTORA NON È LA SOLA GIORNALISTA RAI AD AVER FATTO UNA CARRIERA RAPIDISSIMA: NELLA TV PUBBLICA SONO IN MOLTI A CERCARE DI FAR LUCE SULL’INSPIEGABILE ASCESA DELLA 33ENNE GIULIA BONAUDI, PASSATA DALL'OSCURO LAVORO DI REDAZIONE ALLA CONDUZIONE DI “WEEKLY” - LA BONAUDI, STIMATISSIMA DAI TRE CABALLEROS DI VIALE MAZZINI ROSSI-MELLONE-CORSINI, È AUTRICE DI DUE RUBRICHE SU RAINEWS, HA UN ALTRO CONTRATTO PER I PROGRAMMI “RESTART” E “BUONGIORNO BENESSERE” E APPARE IN VIDEO NEL PROGRAMMA DI GIORGINO, “XXI SECOLO”. MA IN RAI NON ERANO VIETATI PIÙ DI TRE CONTRATTI DA AUTORI?

DAGOREPORT

giulia bonaudi paolo corsini francesco giorgino

I misteri di Viale Mazzini. Non è una saga true-crime, ma la telenovela che ogni giorno va in scena tra i corridoi della tv pubblica. I misteri in questione, veri gialli da risolvere, riguardano le carriere sfavillanti quanto improvvise di alcune tele-giornaliste.

Ieri questo disgraziato sito ha raccontato la rapida ascesa di Perla Tortora, la bellissima e biondissima napoletana a cui Angelo Mellone ha affidato la curatela del programma “Binario 2”, chiuso anticipatamente per flop (come racconta oggi “il Fatto quotidiano”, riprendendo il nostro articolo, di solito la carica di responsabile di un programma “si dà a capistruttura o vicedirettori, mentre Tortora sarebbe ‘solo’ caposervizio”).

PERLA TORTORA

Tra i segni particolari di Perla Tortora ci sono gli occhi, che il “Corriere del Mezzogiorno” definì di “un azzurro profondo”. Uno sguardo che ha steso schiere di ammiratori, un dettaglio che accomuna la giornalista a una “collega”, come lei in rampa di lancio, Giulia Bonaudi.

Classe 1991, di Giulia in Rete si può leggere che è una giornalista “documentarista” italo-brasiliana. Si è fatta le ossa al sito del “Giornale”, per approdare poi in Rai, a “Report”. In seguito entra a far parte del programma “Nemo”.

giulia bonaudi 2

Finché, dopo la vittoria di Giorgia Meloni in Rai, a Viale Mazzini arrivano i tre caballeros Rossi-Corsini-Mellone, e anche Giulia, come Perla Tortora, ottiene una grande opportunità. È l'estate 2023 e all'allora 32enne viene affidata la conduzione di “Weekly”, spin-off del fine settimana di Uno Mattina Estate.

Una chance che, nonostante le critiche sulla sua inesperienza in conduzione, la vispa Giulia ha usato come trampolino di lancio.

La stagione tv 2024-2025 è stata particolarmente generosa con Giulia Bonaudi: la giornalista ha firmato un contratto a Rai News24, dove segue da autrice due rubriche, e un altro nei programmi “Restart” e “Buongiorno Benessere” (entrambi fanno capo a Paolo Corsini, direttore degli Approfondimenti). Poi la ciliegina sulla torta, “XXI Secolo” di Francesco Giorgino, in cui ha un suo spazio in video.

ANGELO MELLONE

Domanda: ma in Rai non erano vietati più di tre contratti da autori? Forse la regola vale solo per i comuni mortali. Seconda domanda: a cosa si devono alcune scintillanti e rapidissime carriere in Rai dove tanti talentuosi dipendenti passano la vita negli scantinati?

RAI: IL CASO DI PERLA TORTORA INVESTE MELLONE E, DOPO ‘REPORT’, LEGA E FI SPARANO SU ROSSI

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

I guai in Viale Mazzini non arrivano mai soli. Nella settimana in cui giunge la notizia che la tv pubblica potrebbe perdere il Festival di Sanremo, scoppia anche un nuovo caso Report.

binario 2 5

E poi c’è una vicenda più laterale, che però fa ben capire il clima che si respira dentro l’azienda. È la chiusura di Binario 2, il programma che al mattino ha preso il posto di Viva Raidue di Fiorello, condotto da Gianluca Semprini e Carolina Di Domenico, chiuso in anticipo per bassi ascolti, con una media del 2,3% (110 mila telespettatori).

Come racconta Dagospia, curatrice del programma era Perla Tortora, giornalista 41enne che in Viale Mazzini ha fatto una carriera fulminante: dopo le redazioni di Porta a Porta e La vita in diretta, è stata promossa responsabile di Binario 2.

PAOLO POGGIO PERLA TORTORA

Nei corridoi tra Viale Mazzini, Teulada e Saxa Rubra sembra non si parli d’altro, anche perché la curatela dei programmi si dà a capistruttura o vicedirettori, mentre Tortora – assai sponsorizzata dal direttore del day time Angelo Mellone – sarebbe “solo” caposervizio. E magari qualcuno più graduato di lei ci sarà rimasto male e non si sarà troppo dispiaciuto per la chiusura anticipata. […]

GIAMPAOLO ROSSI - PAOLO CORSINI - ANGELO MELLONE - GIAN MARCO CHIOCCI UN GIOVANE ANGELO MELLONE

