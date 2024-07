IL MISTERO S’INFITTISCE: VITTORIO FELTRI HA DEI CLONI, SOFFRE DI BIPOLARISMO SENILE O QUALCUNO SCRIVE AL SUO POSTO? - IERI NELLA RUBRICA DELLE LETTERE DE “IL GIORNALE”, FELTRI HA ATTACCATO DAGOSPIA (“SEDICENTE ESPERTI DI ARIA FRITTA”, “RICOSTRUZIONI COMICHE”, “SULLA PAGINA SI RIVERSA BILE”), OGGI ELOGIA DAGO: “PRATICA UN GIORNALISMO LIBERO”, “È L'UNICO EDITORE PURO CHE ABBIAMO IN ITALIA”, “HA DATO VITA A UN NUOVO MODO DI INFORMARE, LIBERO, SAGACE ED EFFICACE, OLTRE CHE STRAORDINARIAMENTE POPOLARE” - QUALE SARA’ IL “VERO” FELTRI? E’ UN CASO PER IL COMMISSARIO MONTALBANO O PER LA NEURO? AH, SAPERLO…

D'AGOSTINO PRATICA UN GIORNALISMO LIBERO

Dalla rubrica delle lettere del “Giornale”

vittorio feltri

Gentile Direttore, ogni giorno leggo con piacere la sua Stanza. Il signor Piero Casati, lettore a cui ha risposto questa mattina, giovedì 25 luglio, ha fatto presente di essere confuso poiché su questo giornale viene scritto che il governo Meloni è forte e su Dagospia che sarebbe debole, arri- vando ad avanzare l'ipotesi che Dagospia ce l'abbia su con la premier. lo sono appassionato fruitore di quel sito di informazione, dove si leggono editoriali, tesi, commenti, articoli di tutti i tipi, che non privilegiano un punto di vista rispetto ad un altro. E non noto que- sto sentimento di ostilità verso Meloni. Ecco, desideravo far presente questo.

dago

Tommaso Villa

Risposta di Vittorio Feltri:

Caro Tommaso, essendo Dagospía un sito che offre un'informazione ampia la quale include tesi, opinioni, commenti che provengono da destra e da sinistra, è naturale che vi si leggano pure gli articoli (nelle ultime settimane partoriti in abbondanza dalla stampa di sinistra) di quei colleghi retroscenisti che credono (o che vorrebbero farci credere) che Meloni abbia inflitto un duro colpo all'italia non sostenendo Ursula, o che l'esecutivo sia debole, o che le beghe da cortile all'interno della coalizione presto si risolveranno con il divorzio e la caduta del governo.

Scremare l'informazione depurandola dalle opinioni non condivise sarebbe una operazione disonesta da parte di un direttore. Attribuire ad un editore o ad un direttore un sentimento sulla base di qualcosa che si ha avuto modo di leggere sul suo giornale è atteggiamento superficiale.

vittorio feltri ai tempi della direzione del giornale

D'Agostino forse è l'unico editore puro che abbiamo in Italia, uno che ha cominciato a fare questo mestiere per amore, per passione, per rispetto della libertà di pensiero, da cui discende quella di stampa, e che fa soltanto questo. Un uomo che andrebbe quindi protetto dal Wwf, poiché a rischio estinzione. Una eccezione, che ha dato vita forse ad un nuovo modo di informare, sicuramente libero, sagace ed efficace, oltre che straordinariamente popolare, Grazie per le tue osservazioni, caro Tommaso.

