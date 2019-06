26 giu 2019 17:41

E MO' SO' LUPPOLI AMARI - LA RAI È STATA CONDANNATA A PAGARE UN RISARCIMENTO DI 3MILA EURO ALLA UNIONBIRRAI PER UN DIALOGO DELLA FICTION “TUTTO PUÒ SUCCEDERE” IN CUI SI DENIGRAVA LA BIRRA ARTIGIANALE – NELLA SCENA I DUE PROTAGONISTI UTILIZZAVANO TERMINI COME “SCHIFO”, “QUESTE BIRRE NON VALGONO QUELLO CHE COSTANO”, E SI SPINGEVANO FINO AL PARAGONE CON LE BIRRE INDUSTRIALI: “PRIMA AVEVA TUTTE BIRRE NORMALI, POI SI È BUTTATO SULLE ARTIGIANALI, VATTI A FIDARE…” (VIDEO)