MODENA NON DIMENTICA LUCIANO PAVAROTTI, PIUTTOSTO VUOLE DIMENTICARE LA VEDOVA E IL SUO DINAMISMO AFFARISTICO! NESSUNA CELEBRAZIONE NELLA CITTA' NATALE DEL TENORE, IL 6 SETTEMBRE, A 17 ANNI DALLA SUA MORTE. IL CONCERTO TRIBUTO “PAVAROTTI FOREVER” TRASLOCA A COMACCHIO, IN PROVINCIA DI FERRARA PER VOLONTA' DELLA VEDOVA NICOLETTA MANTOVANI: "MI SONO SENTITA LIBERA DI ANDARE ALTROVE" - IL SINDACO DI MODENA MEZZETTI: “NESSUNO SI E’ SCORDATO DI PAVAROTTI. NOI PREFERIAMO RICORDARE LA VITA PIUTTOSTO CHE LA MORTE. PUNTIAMO SUL FESTIVAL DEL BELCANTO"

Modena non può dimenticare Luciano Pavarotti, il cui nome campeggia sulla facciata del Teatro Comunale a lui e a Mirella Freni (altra “figlia illustre” della città geminiana), la cui statua accoglie tutti a braccia aperte all’inizio del portico in via Goldoni, sotto le finestre del conservatorio dalle quali, ogni giorno, si diffondono le voci di chi cerca di emulare la sua grandezza.

La polemica è nata durante la presentazione della seconda edizione del Modena Belcanto Festival, quando si è capito che nel giorno dell’anniversario della scomparsa del “tenorissimo”, il 6 settembre, non è prevista alcuna celebrazione. Per la prima volta dopo 17 anni nessuna delle celebri arie cantate da Pavarotti si diffonderà per le piazze e le vie della città, non si terrà nessun concerto nella sua amata Piazza Grande.

La seconda edizione, prevista per l’ultimo fine settimana di settembre e il primo week-end di ottobre 2025, prevedrà molte attività in memoria di Luciano Pavarotti, ma non per forza legate al giorno preciso della sua scomparsa. Il concerto tributo “Pavarotti Forever” trasloca, così, a Comacchio, in provincia di Ferrara, e si svolgerà proprio il 6 settembre, alle 21. A rendere omaggio alla memoria del Maestro saranno la Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta dalla vedova Nicoletta Mantovani, l'associazione Musicfilm e il Comune di Comacchio.

«Leggo che il Comune di Modena si sarebbe dimenticato di Pavarotti e mi chiedo se realmente venga diffusa un'informazione corretta. La risposta è “no” – chiarisce il sindaco Massimo Mezzetti - Ero a conoscenza della determinazione di Nicoletta Mantovani di “emigrare” quest'anno a Comacchio perché me l'aveva anticipata come decisione già presa in occasione di un nostro incontro, ben prima che diventassi sindaco.

Modena sta investendo risorse e competenze in un'operazione strutturata e organica sul canto lirico attraverso le sue più autorevoli istituzioni culturali e con la collaborazione attiva del Comune». Nicoletta Mantovani, dal canto suo, ha commentato la scelta di non celebrare l’anniversario di Pavarotti e di includere tutto nel festival, con queste parole: «Mi sono sentita libera di andare altrove».

Mezzetti non ci sta a passare per censore e ribadisce: «Vorrei ricordare che tra un anno, il 12 ottobre 2025, Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 90 anni. La scelta di collocare in futuro il Festival del Belcanto a ridosso di quella data ha anche questo significato, quello di celebrare l'importante anniversario della sua nascita. Noi preferiamo ricordare la vita piuttosto che la morte».

E per chiudere ogni polemica sulla mancanza di attività celebrative per il prossimo venerdì, aggiunge: «La mancanza di un appuntamento il prossimo 6 settembre è sufficiente quindi ad affermare che ci siamo dimenticati? Con tranquilla determinazione sono certo che costruire un grande progetto sulla lirica, come stiamo facendo con il Festival del Belcanto, sia raccogliere e rilanciare la vera eredità che ci ha lasciato il maestro e tutti gli altri interpreti della storia della nostra città che hanno saputo parlare al mondo attraverso il bel canto».

