Estratto dell'articolo di Carlo Moretti per “la Repubblica”

paris hilton infinite icon

Dalla passerella al palcoscenico, da modelle a cantanti. A Grace Jones e Carla Bruni il salto è riuscito, a Kim Kardashian e Tyra Banks invece no. […] E a volte ci riprovano: a 18 anni di distanza dal suo primo album, Paris Hilton tenta di nuovo. L’ex modella che iniziò nell’agenzia di Donald Trump ha appena pubblicato il suo secondo disco Infinite Icon. […] con il disco di debutto Paris aveva collezionato critiche feroci ma venduto 800 mila copie e raggiunto il sesto posto nella classifica Billboard 200. […]

In poche hanno saputo lasciare il segno. La più famosa, forse anche quella dotata di maggior carisma, è ancora Christa Päffgen, in arte Nico, la modella tedesca che nei primi anni Sessanta a New York divenne la musa di Andy Warhol e cantante con i Velvet Underground di Lou Reed, […] lasciando un’impronta indelebile con il suo album di debutto da solista Chelsea Girl.

the velvet underground and nico

[…] Se Nico resta il modello per eccellenza di questa transizione, il suo esempio è stato seguito a metà degli anni 70 da Grace Jones, dopo la carriera da top model tra New York e Parigi. L’artista giamaicana ha dominato la scena nella disco music e poi, negli anni 80, ha segnato la scena new wave e post-punk con un’immagine sempre audace.

grace jones island life

Altre figure di grande fascino sono riuscite nel grande salto come Carla Bruni, cantautrice con un destino da Première Dame. Ex modella, negli anni 90 è passata a una carriera di cantautrice, culminata con l’album Quelqu’un m’a dit, che ha ottenuto grande successo grazie al suo stile folk raffinato e alla sua inconfondibile voce.

E se Samantha Fox ha saputo conquistare il pubblico negli anni 80, il gioco non è riuscito a Naomi Campbell che negli anni Novanta, pur collaborando con importanti produttori, non ha avuto fortuna con il suo unico album Baby Woman. Più di recente ci hanno provato con risultati imbarazzanti Kim Kardashian, che nel 2011 ha tentato con il singolo Jam (Turn It Up) e Tyra Banks che ci ha provato a più riprese a colpi di singoli.

kate moss evan dando

[…] Anche lavorare con artisti affermati non garantisce il successo: Evan Dando dei Lemonheads, che ha collaborato con la supermodella Kate Moss in un progetto musicale, riconosce che il fascino della celebrità non sempre si traduce in talento musicale. Ciò che fa la differenza è l’impegno e allora modelle con un vero talento musicale riescono a emergere, come la top model Karen Elson, ex moglie di Jack White, che ha intrapreso una convincente carriera musicale e inciso tre album molto belli tra il 2010 e il 2022. Altre restano solo figure incompiute nel mondo del pop.

