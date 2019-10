MONDA SU MONDA - LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA SARÀ UN FLOP O UN SUCCESSO? LE STAR SONO TANTE, MA I FILM IN CARTELLONE SONO GIÀ STATI STRONCATI QUASI TUTTI DALLA STAMPA INTERNAZIONALE: DA “JESUS ROLLS” DI TURTURRO A “MOTHERLESS BROOKLYN” DI EDWARD NORTON - GLI UNICI DUE SUCCESSI ANNUNCIATI SONO LE SPOGLIARELLISTE CAPITANATE DA J-LO DI “HUSTLERS” E I CRIMINALI DI SCORSESE… – VIDEO

Francesca D'Angelo per “Libero Quotidiano”

the irishman-11

«Più sostanza e meno arte». Era stata questa la promessa del direttore artistico Antonio Monda: una Festa del cinema di Roma, per precisione la 14ª, con tanti bei film. A conti fatti, è questa infatti la "sostanza" della Settima Arte: regalarti quelle due ore (ormai sempre più spesso tre...) di puro godimento, con storie che soddisfano le aspettative. Ebbene, la Festa è iniziata ieri, andrà avanti fino al 27 ottobre, e noi siamo andati a cercare la sostanza nel cartellone della kermesse.

edward norton foto di bacco

In realtà le premesse non sono esattamente rosee: le grandi anteprime che può vantare la Festa romana sono state spesso e volentieri bocciate dalla stampa di quei Paesi dove il film è già uscito nelle sale. Ergo, il rischio di pagare 10, 12 o addirittura 25 euro (tanto costa l' anteprima serale di alcuni titoli) per vedere l' annunciato filmone e poi uscire delusi, è realistico.

motherless brooklyn

«IMPERDIBILE»

Prendiamo per esempio il caso di Judy. Il film doveva aggiungersi alla lista degli imperdibili biopic musicali degli ultimi tempi: dopo Bohemian Rhapsody e Rocketman, ora era la volta di un' artista femminile, famosa e dannata come copione richiede. Nella fattispecie si tratta della biografia di Judy Garland: la protagonista de Il mago di Oz, nonché strepitosa cantante e ballerina.

john turturro foto di bacco jennifer lopez in 'hustlers' 6

La sua voce che canta Over the rainbow è indimenticabile. Forse non si potrà dire lo stesso del film, bocciato dalla stampa inglese. Per Empire, ad esempio, il film è spesso «semplicistico» e fallisce proprio nell' obiettivo principale, ossia nel raccontare «la vita sottopelle di Judy». Giusto l' interpretazione di Reée Zellweger pare salvarsi.

jesus rolls quintana e tornato

Tra le possibili delusioni, va annoverato anche il film Downton Abbey, previsto domani a Roma. Qui, va detto, molto dipende dal confronto con la serie inglese: il paragone è sempre implacabile e una quota fissa di delusi va messa in conto. L' anteprima londinese del film è stata però una vera e propria doccia fredda: per la stampa la pellicola mancherebbe di pathos e funzionerebbe solo grazie all' effetto nostalgia. Della serie: i fan di Michelle Dockery & company si berrebbero qualsiasi cosa pur di rivedere i loro beniamini nella tenuta di Downton. Sul sito di Bbc.com si legge: «Il film è deliziosamente divertente sebbene la trama sia ovvia quasi fino alla stupidità, e ci sono poche sorprese per i personaggi noti al pubblico».

edward norton shauna robertson foto di bacco (3)

E TURTURRO...

Non va meglio a Motherless Brooklyn, il film di e con Edward Norton: l' autorevole sito americano Hollywood report ha stroncato la storia, giudicandola inutilmente lunga (144'), politicizzata e narrativamente confusa. E ancora: The Guardian bolla il film Pavarotti, di Ron Howard, come «uno sciropposo tributo al leggendario tenore».

jesus rolls quintana e tornato

A questo punto, giustamente qualcuno penserà: aspettiamo a vedere i film prima di giudicarli. Giusto. Per ora abbiamo visto l' atteso film di pre-apertura, Jesus Rolls, e si è rivelato un pasticciaccio: lo spin off del Grande Lebowsky, diretto e interpretato da John Turturro, è un road movie sconclusionato e manieristico.

the irishman 9

Eppure Monda, per sua stessa ammissione, avrebbe pagato oro per averlo in selezione ufficiale: non è stato possibile solo per ragioni distributive, visto che il film è da ieri nelle sale.

jennifer lopez in 'hustlers' 9

La Festa può però contare su due successi annunciati: trattasi di spogliarelliste e criminali.

judith ann eisenberg foto di bacco

Le prime, capitanate da Jennifer Lopez, sono le star di Hustlers: non è Shakespeare, ma all' estero ha sbancato al botteghino. I secondi furoreggiano in Irishman di Martin Scorsese, elogiato dalla maggior parte della critica.

