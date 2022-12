IL MONDO È BELLO PERCHÉ È “VARIETY” – NEL LISTONE DELLE 500 PERSONE PIÙ INFLUENTI DELL’INDUSTRIA GLOBALE DI CINEMA E TV, STILATO DALLA “BIBBIA” DI HOLLYWOOD, CI SONO SEI ITALIANI: TRA QUESTI, ANDREA SCROSATI, CEO CONTINENTAL EUROPE DI FREMANTLE, CHE NEL 2022 HA ACQUISITO, TRA LE ALTRE, LA “LUX VIDE” DI LUCA BERNABEI (ANCHE LUI NELL’ELENCO). POI CI SONO L’AD DI RAI CINEMA PAOLO DEL BROCCO. E POI RAFFAELLA LEONE E MARCO BASSETTI, CEO DI BANIJAI…

Sono sei gli italiani presenti nel listone “Variety500”, l’elenco delle 500 persone più influenti dell’industria globale dell’audiovisivo, selezionate dal board editoriale della rivista, considerata la “bibbia” di Hollywood.

Tra questi, per il quinto anno consecutivo (presente dalla prima edizione), c’è Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e CEO Continental Europe di Fremantle, che “ha contribuito a espandere l'impronta cinematografica e teatrale della major televisiva”.

ANDREA SCROSATI

Durante il 2022, sotto la sua guida, Fremantle, azionista di Wildside (Le otto montagne, L’immensità, Come un Gatto in Tangenziale) e The Apartment Pictures (È stata la mano di Dio, Bones and All, Esterno Notte), ha ampliato notevolmente il suo raggio d’azione, e la sua influenza, acquisendo anche l’irlandese Element Pictures, l’americana Passenger, l’israeliana Silvio Production e soprattutto l’italiana Lux Vide (Diavoli, Don Matteo), il cui Ceo, Luca Bernabei, è a sua volta presente nella Variety500. Scrosati ha firmato anche deal di collaborazione con star come Angelina Jolie e registi come Michael Winterbottom.

paolo del brocco foto di bacco (2)

Oltre a Scrosati, spiccano nella lista di Variety anche Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema (“Il veterano del cinema è responsabile della parte del leone dei film che escono dall'Italia”), il direttore del Festival del Cinema di Venezia Alberto Barbera (“Dirige il più antico festival cinematografico del mondo, che funge da trampolino di lancio per gli Oscar”), Raffaella Leone (“Figlia di un autore iconico, ha avviato una propria impressionante carriera”), e il CEO di Banijai Marco Bassetti, per cui Variety ha scelto queste parole: “Il dirigente italiano continua a far crescere la casa di produzione e distribuzione attraverso acquisizioni, accordi di proprietà intellettuale e nuovi spettacoli”

