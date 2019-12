IL MONDO DELLA MUSICA È IN LUTTO: È MORTA MARIE FREDRIKSSON, VOCE DEI ROXETTE - AVEVA 61 ANNI. DAL 2002 LOTTAVA CON UN TUMORE AL CERVELLO - IL DUO SVEDESE È ESPLOSO ALLA FINE DEGLI ANNI OTTANTA. L’APICE DEL SUCCESSO NEL 1990 CON IL BRANO “IT MUST HAVE BEEN LOVE” RESO CELEBRE DAL FILM “PRETTY WOMAN” CON RICHARD GERE E JULIA ROBERTS – VIDEO

Francesco Sicilia per sky.tg24.it

Marie Fredriksson Roxette

La voce inconfondibile di Marie Fredriksson, morta a 61 anni nel dicembre 2019, e la chitarra di Per Gessle. Sono i Roxette, il duo svedese, che con un pop rock infarcito di suoni elettronici, esplode in Italia, sul finire degli anni Ottanta, quando l’epopea paninara è giunta quasi al termine. Il successo della band si protrae comunque fino a ridosso del nuovo millennio. L’apice probabilmente viene toccato nel 1990 con “It must have been love”, pezzo che fa parte della colonna sonora di “Pretty Woman”. Ma sono anche altre le hit del gruppo scandinavo

Listen to your heart

Nel 1988, i Roxette pubblicano il secondo album “Look Sharp!” che li fa conoscere al pubblico europeo e americano. “Listen to your heart”, estratto del disco raggiunge la numero 1 della classifica Billboard.

The Look

Marie Fredriksson Roxette

La band svedese si ripete con “The Look”, che fa parte sempre di “Look Sharp!” ma che raggiunge la vetta delle chart in diversi Paesi europei, tra cui anche l’Italia e la Germania, nel 1989. Un pezzo globale che conquista anche la numero 1 negli Usa, in Australia e in Nuova Zelanda.

It must have been love

Un anno dopo, nel 1990, arriva la consacrazione col brano inserito nella soundtrack di “Pretty Woman”. “It must have been love”, in realtà, in origine è un pezzo natalizio scritto che i Roxette pubblicano in Svezia nel 1987. Riarrangiato per la pellicola che vede come protagonisti Richard Gerd e Julia Roberts, anche questa produzione diventa un successo internazionale.

Sleeping in my car

Nel 1994, i Roxanne compaiono per l’ultima volta nella Hot 100 di Billboard. Lo fanno con “Sleeping in my car”, il singolo di lancio dell’album “Crash! Boom! Bang!”. La canzone ha avuto anche un discreto successo in Europa, raggiungendo la posizione n.1 in Svezia.

Wish I could fly

Marie Fredriksson Roxette

Dopo anni di silenzio, seppur lontani dai fasti di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, i Roxette riescono ancora a scalare le classifiche con “Wish I could fly”, primo singolo estratto dell’album “Have a nice day”.