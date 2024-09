IL MONDO DELLA MUSICA PIANGE IL BASSISTA HERBIE FLOWERS, SCOMPARSO A 86 ANNI - IL MUSICISTA INGLESE HA SCRITTO E SUONATO LE LINEE DI BASSO DI "SPACE ODDITY" DI DAVID BOWIE E "WALK ON THE WILDSIDE" DI LOU REED - TRA I TURNISTI PIÙ APPREZZATI A PARTIRE DAGLI ANNI ‘60, FIGURA TRA I CREDITI DI OLTRE 500 BRANI FINITI AI PIANI ALTI DELLE CLASSIFICHE DI VENDITA E HA LAVORATO CON ARTISTI DEL CALIBRO DI ELTON JOHN, PAUL MCCARTNEY E BRYAN FERRY… - VIDEO

HERBIE FLOWERS

Estratto da www.rockol-it

E’ morto all’età di 86 anni Herbie Flowers, bassista e session man tra i più apprezzati sulla scena britannica a partire dagli anni ‘60.

Nato a Isleworth, nel Middlesex, nel 1938, Flowers - dopo aver prestato servizio nella banda della RAF come suonatore di tuba a partire dal 1956, quando fu arruolato all’età di 18 anni, negli anni ‘60 consolidò la sua fama come turnista, lavorando per produttori come Shel Talmy, Mickie Most, Steve Rowland, Richard Perry, Gus Dudgeon e Tony Visconti.

DAVID BOWIE HERBIE FLOWERS

In forze come musicista aggiunto in band come CCS e T-Rex, proprio grazie a Visconti Flowers entrò in contatto con David Bowie, col quale collaborò per la registrazione di “Space Oddity” (1969) e “Diamond Dogs” (1974). Benché alla fine degli anni ‘70 il suo nome figurasse tra i crediti di oltre 500 brani finiti ai piani alti delle classifiche di vendita, il suo nome rimase indissolubilmente legato al “Walk on the Wild Side” […], forse il brano più conosciuto - l’unico a raggiungere la top 20 nelle classifiche americane - della carriere solista di Lou Reed, caratterizzato da una inconfondibile linea di basso che fu proprio Flowers a scrivere. […]

