Estratto dell’articolo di Daniele Manca www.vanityfair.it

Riccardo Scamarcio non è un artista che le manda a dire. Vale tanto sullo sgabello di Belve quanto sul palco del Vanity Fair Stories, dove dà vita a un'intervista in cui affronta una pluralità di temi con la schiettezza di sempre.

Nonostante non ami parlare della sua vita privata, Scamarcio parla della sua compagna Benedetta Porcaroli - «Sono stato folgorato dalla sua bravura di attrice, il cinema ha questo potere. Noi siamo energia, al di là della scena» - ma anche di certe dichiarazioni rilasciate proprio a Francesca Fagnani, in merito per esempio al tradimento.

«Il tradimento col corpo è un giochino. C’è una distinzione da fare tra il cuore e il corpo: dopotutto si piò tradire in tanti modi, e io ci sto attento. Un tradimento può succedere e, se succedesse a me, naturalmente non la prenderei benissimo. Sarei triste, ferito».

Sui giovani che interpretano l'amore come un possesso a esclusività maschile Riccardo Scamarcio pensa, invece, che l'amore sia una prigione: «In amore si è prigionieri. Quando uno ama qualcuno è dipendente: non si può sfuggire. L’amore costa sacrificio, senza contare che un amore va sempre coltivato e preservato» […]

L'attore […] ha scelto volutamente di non essere sui social per sottrarsi a «un gioco al massacro», a «un pretesto per scatenare altre cose». «Spesso arrivano delle critiche atroci nei confronti di ragazzi che non sono attrezzati: dobbiamo stare attenti perché questi mezzi nuovi ci fottono il cervello, ci fregano. Ed è tutto un gioco a chi è più cattivo», insiste Riccardo Scamarcio, che al Vanity Fair Stories parla anche della sua ex Valeria Golino.

«Dopo che ci siamo lasciati, abbiamo fatto un film insieme diretto da lei, senza contare che sono in una società di produzione con lei e un'altra donna. Ogni tanto con Valeria litighiamo, può capitare. Anche lei è una che non le manda a dire». […]

Scamarcio dice, anche, di desiderare un altro figlio, mentre glissa molto abilmente la domanda su un progetto di nozze.

