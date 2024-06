IL MONDO DELLA TV E DELLA MUSICA PIANGE ALESSANDRA VALERI MANERA, RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE PER RAGAZZI DELLE RETI MEDIASET E AUTRICE DELLE CANZONI DI CRISTINA D’AVENA, SCOMPARSA A RAPALLO A 67 ANNI – E’ STATA CURATRICE DI ‘BIM BUM BAM’ E ‘CIAO CIAO’. HA SCRITTO LA SIGLA STRACULTISSIMA DI "OCCHI DI GATTO" (CANTATA PURE DA ELLY SCHLEIN) – IL RICORDO DI CRISTINA D’AVENA E IL SALUTO DI PIER SILVIO – VIDEO

Da ilgiorno.it - Estratti

Lutto nel mondo della tv e della musica: è morta Alessandra Valeri Manera, per più di 20 anni responsabile della programmazione per ragazzi delle reti Mediaset e storica paroliera delle canzoni di Cristina D'Avena. Nata a Milano nel 1956, figlia dell’industriale veneziano Mario Valeri Manera e di Maria Vittoria Gaggia, si è spenta a 67 anni il 20 giugno a Rapallo, in provincia di Genova.

La carriera

La Manera era entrata a Mediaset (ai tempi Fininvest, ndr) nel 1980 lasciando poi il "Biscione" nel 2001. Nella sua carriera è stata curatrice di alcuni dei programmi più noti, come ‘Bim Bum Bam’ e ‘Ciao ciao’, oltre che produttrice dei telefilm con protagonista Cristina D'Avena. Proprio dall'incontro tra le due sono nate numerose sigle ricordate e cantate ancora oggi da più generazioni, come "Occhi di gatto", "L'incantevole Creamy" e "Magica Doremì".

Numerosi i compositori con cui collaborò, come Augusto e Giordano Bruno Martelli, Detto Mariano, Gianfranco Intra, Alberto Baldan Bembo, Piero Cassano, Ninni Carucci, Massimiliano Pani, Enzo Draghi, Chicco Santulli, Gino De Stefani, Paolo Marino, Fabrizio Baldoni, Mario Pagano, Silvio Amato, Valeriano Chiaravalle, Vince Tempera, Franco Fasano, Max Longhi, Giorgio Vanni, Cristiano Macrì, Danilo Aielli, Maurizio Perfetto e Antonio Galbiati.

“La più grande fortuna che si possa avere..”

In una intervista dichiarò: “Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere... Per magia mi sono trovata seduta ad una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset”. Mentre, Cristina D’Avena, a La Stampa, raccontò: “Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di “Bambino Pinocchio, ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico aveva gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina”.

