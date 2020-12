MONTALBANO IN REPLICA (18,8%) VINCE SU ''AQUAMAN'' (12,8%), IL COLLEGIO CHIUDE CON L'11,2% - ''IENE'' (8,3%) - SENZA MARIO GIORDANO: BERLINGUER (4,9%), FLORIS (6,5%) - MORENO (4,4%), CUCCIARI (4,2%), PALOMBA (5-4,9%), GRUBER (7,6%) - AMADEUS (19,1%), 'STRISCIA' (17%) - E.DANIELE (15,7-13,1%), CLERICI (13,4%), 'FORUM' (16,9%) - BORTONE (12,7%), MATANO (16,5%), D'URSO (15,4-12,8%) - VESPA (11,4%), INSEGNO (3,2%), MANNONI (5,6%)

Nella serata di ieri, martedì 15 dicembre 2020, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha conquistato 4.566.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 Aquaman ha raccolto davanti al video 2.585.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 l’ultima puntata de Il Collegio ha interessato 2.529.000 spettatori (11.2%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.527.000 spettatori pari all’8.3% (presentazione dalle 21:17 alle 21:44 a 1.510.000 e il 5.5%).

Su Rai3 #Cartabianca ha incollato 1.123.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 14 minuti a 812.000 e il 2.9%). Su Rete4 L’amore non va in vacanza totalizza un a.m. di 1.006.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.527.000 spettatori con il 6.5% (DiMartedì Più a 469.000 e il 5.1%). Su Tv8 Natale fuori città segna 371.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Revenant è seguito da 393.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine è visto da 495.000 spettatori (2%). Su Iris E’ una sporca faccenda, tenente Parker raccoglie 362.000 spettatori (1.5%). Su SkyUno Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sigla 222.000 spettatori (0.8%).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.191.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.636.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.201.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.190.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.083.000 spettatori (4.2%) e Un Posto al Sole da 1.757.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.329.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.059.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 4 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 541.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 507.000 spettatori con l’1.9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.323.000 spettatori pari al 18.7%, mentre L’Eredità è visto da 5.133.000 spettatori con il 23.7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.452.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.728.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha conquistato 719.000 spettatori (3.6%), mentre N.C.I.S. ha raccolto 1.137.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 Amici arriva a 637.000 spettatori (3.2%); C.S.I. New York è visto da 583.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.431.000 spettatori pari al 15.2%, mentre Blob segna 1.290.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 868.000 spettatori (3.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 222.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 265.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 257.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy segna 335.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:29 – è seguito da 737.000 spettatori (4.9%).

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 527.000 spettatori (11.8%), mentre Unomattina è visto da 1.049.000 spettatori (17%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da a 863.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 572.000 spettatori con il 16.4%; Mattino Cinque ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 16.7% nella prima parte, 932.000 spettatori pari al 16.9% nella seconda parte e 766.000 spettatori pari al 14% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 268.000 spettatori (4.4%), mentre Tg2 Italia convince 187.000 spettatori (3.4%).

Su Italia1 il primo episodio di Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 204.000 spettatori (3.2%), il secondo episodio di 218.000 spettatori (3.7%) e il terzo episodio di 206.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 529.000 spettatori pari all’8.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 339.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Carabinieri 7 ha raccolto 170.000 spettatori con il 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 213.000 spettatori (3.7%) e Coffee Break di 209.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 Ogni Mattina sigla 38.000 spettatori pari allo 0.6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 854.000 spettatori (13.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.582.000 spettatori con il 13.4%. Su Canale5 Forum arriva a 1.479.000 spettatori con il 16.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 573.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 948.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist è seguito da 260.000 spettatori (3.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 917.000 spettatori (6.4%) e Sport Mediaset a 1.152.000 spettatori (7.3%).

Su Rai3 Elisir è seguito da 540.000 spettatori (8.1%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.229.000 spettatori (13.1%); Quante Storie conquista 874.000 spettatori (6.5%); Passato e Presente arriva a 691.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 137.000 spettatori con il 2% nella prima parte e 210.000 spettatori con l’1.7% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 617.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 375.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 524.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg è seguito da 94.000 spettatori (0.6%).

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.737.000 spettatori (12.7%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.004.000 spettatori (17.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta conquista 2.329.000 spettatori con il 16.5% (presentazione a 1.856.000 e il 15.2%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.754.000 spettatori (17.4%) e Una Vita 2.603.000 spettatori (17.5%); Uomini e Donne segna 3.007.000 spettatori pari al 23.6% (Uomini e Donne Finale a 2.395.0000 e il 20.7%); Amici interessa 2.137.000 spettatori (18.6%), mentre Grande Fratello Vip 2.031.000 spettatori (17.5%); Il Segreto è visto da 1.983.000 spettatori (16.8%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.003.000 spettatori pari al 15.4% nella prima parte, 2.294.000 spettatori pari al 15.4% nella seconda parte e 2.090.000 spettatori pari al 12.8% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 428.000 spettatori (3%) e Detto Fatto ha raccolto 535.000 spettatori con il 4.6% (Quasi Detto Fatto a 380.000 e il 3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 971.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio, 978.000 spettatori (6.7%) nel secondo episodio e 720.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory conquista 515.000 spettatori (4.3%), Young Sheldon 413.000 spettatori (3.6%) e The Middle 367.000 spettatori (3%), mentre Grande Fratello Vip arriva a 273.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.020.000 spettatori (19.5%); Aspettando Geo è seguito da 995.000 spettatori con l’8.5% e Geo da 1.875.000 spettatori con il 12.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 753.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà è visto da 386.000 spettatori (3%); Senti chi Mangia raccoglie 132.000 spettatori (1%). Su Tv8 Natale a Holly Lane registra 381.000 spettatori (2.7%); Vite da Copertina ha conquistato 154.000 spettatori (1.1%).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.210.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 474.000 spettatori pari all’8%. Su Rai2 Voice Anatomy segna 254.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Amici è visto da 368.000 spettatori (7.5%) e 234.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 521.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Apocalypse Now è stato scelto da 154.000 spettatori (2.6%). Su La7 TgLa7 informa 214.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Un Natale per ricominciare intrattiene 177.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Hitman – L’assassino arriva a 162.000 spettatori (2.9%).

