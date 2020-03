MONTALBANO IN REPLICA (21,5%) ARRIVA A 6,3 MILIONI, DIETRO C'È HARRY POTTER CHE CONQUISTA RAGAZZINI ED EX RAGAZZINI CHIUSI IN CASA (16,3%) - TORNA ''REPORT'' CON UN OTTIMO 10%, CHE SUPERA CANALE5 (9.3%) - PALOMBA SPECIAL (4,4%) - AMADEUS IN REPLICA (18,3%), 'STRISCIA' (17,9%) - MORENO (4,2%), PALOMBA (5,1-4,7%) - GRUBER (8,1%) - E.DANIELE (15,9-14,1%) - FRANCO DI MARE (12%), RECALCATI (4,4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 30 marzo 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo, replica dello scorso anno, ha conquistato 6.360.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Matrimonio a Parigi ha raccolto davanti al video 2.660.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 la replica di Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.072.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha intrattenuto 4.733.000 spettatori (16.3%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 3.094.000 spettatori pari ad uno share del 10% (presentazione di 13 minuti: 1.882.000 – 5.8%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.342.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Pearl Harbor ha registrato 881.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 433.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 333.000 spettatori con l’1.5%, nel secondo episodio in replica. Su Rai4 Siren registra 193.000 spettatori con lo 0.6%. Su Iris Invasion ha ottenuto 518.000 spettatori con l’1.6%. Su Sky Cinema 1 Men in Black International raccoglie 277.000 spettatori pari allo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia, malgrado la chiusura alle 21.46, non riesce a battere la replica di Soliti Ignoti.

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti in replica ottiene 5.816.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.732.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.327.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.816.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.435.000 spettatori con il 4.7% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.151.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.573.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.491.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.567.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 685.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 390.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Nella sfida tra repliche, Bonolis ha la meglio su Insinna, i TGR sfiorano i 5 milioni di spettatori.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.381.000 spettatori (15%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.630.000 spettatori (18.1%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.200.000 spettatori (14.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.815.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.077.000 spettatori (4.5%), The Rookie segna 1.208.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 597.000 spettatori (2.5%). CSI ha totalizzato 795.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con le news dei TGR ha informato 4.947.000 spettatori pari al 18.9%. Blob segna 1.263.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 950.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 173.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 554.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 231.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

La prima parte di Storie Italiane, con la nuova impaginazione, al 15.9%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.389.000 telespettatori con il 18.1%. All’interno la Santa Messa Celebrata dal Papa raccoglie 982.000 spettatori con il 21.7%. Nel nuovo orario delle 10.30, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.571.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.342.000 spettatori (16%), nella prima parte, e 1.539.000 spettatori (16.1%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 149.000 spettatori con l’1.5%.

Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 141.000 spettatori pari all’1.5% di share, nel primo episodio, e 198.000 spettatori pari all’1.9%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 860.000 spettatori pari al 10.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 719.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 300.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 253.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 479.000 spettatori pari al 5.1%.

Daytime Mezzogiorno

Magalli e Merlino vicini.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.711.000 spettatori (14.1%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.820.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.797.000 telespettatori con il 13.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 497.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 1.009.000 spettatori con il 6.3% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 319.000 spettatori con il 2.5%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.077.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 758.000 spettatori con il 6.7%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.554.000 spettatori (10.9%). Quante Storie ha raccolto 891.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 270.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 420.000 spettatori (2.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 869.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 742.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 908.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Male Come un Delfino.

Su Rai1 Diario di Casa ha raccolto 2.149.000 spettatori con il 9.5%. La Vita in Diretta ha convinto 1.880.000 spettatori pari al 9% della platea, nella prima parte dalle 14.11 alle 15, e 2.363.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte dalle 15.07 alle 15.40. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.574.000 spettatori con il 14.9%. La Vita Diretta ha raccolto 2.906.000 spettatori con il 15% (presentazione: 2.345.000 – 13.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.075.000 spettatori con il 13.6%. Una Vita ha convinto 2.809.000 spettatori con il 13.5% di share. A seguire Come un Delfino ha ottenuto 1.537.000 spettatori con l’8.5%.

Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.742.000 spettatori con il 10.2%. Amici di Maria De Filippi – Fase Serale ha raccolto 1.977.000 spettatori con l’11.6%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.417.000 spettatori pari al 13.6% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.295.000 spettatori (12.5%), nella prima parte, 2.579.000 spettatori (12.6%), nella seconda parte, e 2.464.000 spettatori (11.6%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Il Fiume della Vita – Rio delle Amazzoni ha raccolto 706.000 spettatori con il 3.5%. Dinastie ottiene 643.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.076.000 spettatori con il 4.7%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.192.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 1.404.000 spettatori (6.7%), nel secondo episodio, e 1.278.000 spettatori (6.6%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 866.000 spettatori (4.9%). Dragon Trainer ha appassionato 728.000 spettatori con il 4.1%.

Grande Fratello Vip ha raccolto 527.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.792.000 spettatori con il 21.5%. TGR – Leonardo ha raccolto 2.001.000 spettatori (10.2%). Aspettando… Geo segna 1.130.000 spettatori con il 6.5%. Geo ha registrato 1.655.000 spettatori con l’8.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.179.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 739.000 spettatori (share del 4.1%) mentre Tagadoc ha ottenuto 575.000 spettatori con il 3.3%. Dalle 17.15 alle 18.55, TGLA7 Speciale ha ottenuto 490.000 spettatori con il 2.5%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 287.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Recalcati riparte dal 4.4%.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.804.000 spettatori con il 12% di share. S’è Fatta Notte segna 639.000 spettatori e il 7.1%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rai2 Helen Dorn segna 259.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 Lessico Civile segna 1.003.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Legacies è visto da 835.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, e 536.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio. Su Rete 4 The American è stato scelto da 612.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Real Time/+1 Piedi al Limite segna 601.000 spettatori e il 2.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.619.000 (14.2%)

Ore 20.00 7.223.000 (24.8%)

TG2

Ore 13.00 3.279.000 (15.5%)

Ore 20.30 2.413.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 3.153.000 (15.1%)

Ore 19.00 3.512.000 (14.6%)

TG5

Ore 13.00 4.891.000 (22.6%)

Ore 20.00 6.575.000 (22.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.307.000 (13.5%)

Ore 18.30 1.302.000 (6.1%)

TG4

Ore 12.00 561.000 (3.9%)

Ore 18.55 930.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 1.172.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.881.000 (6.4%)