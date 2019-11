MONTALBANO IN REPLICA VINCE COMODAMENTE (21,2%) - DIETRO, IL D'URSO SHOW (14,1%), ''REPORT'' (8%) E STEFANO DE MARTINO (8,2%) - PORRO (5,3%) - MORENO (3,2%), PALOMBA (5,3-4,6%), GRUBER (6,8%) - E.DANIELE (16,4-13,4%) - 'FORUM' (17,9%), ISOARDI (12,2%) - NEL POMERIGGIO DA QUALCHE GIORNO DILAGA ''GEO'' (14%) - 'FRONTIERE' (12,2%), 'POVERA PATRIA' (4,3%), SOTTILE (5%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica ha conquistato 4.768.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.651.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 La Maledizione della prima Luna ha catturato l’attenzione di 1.589.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.936.000 spettatori pari ad uno share dell’8%.

montalbano luca zingaretti

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 979.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 670.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su TV8 Caccia Spietata ha segnato l’1.3% con 310.000 spettatori mentre sul Nove Clandestino – Mafie Italiane ha catturato l’attenzione di 405.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Siren piace a 307.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Fox Life Grey’s Anatomy sigla lo 0.75% con 199.033 spettatori.

Access Prime Time

Deal With It sfiora il 2%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.357.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.955.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.2% con 841.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.367.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.037.000 spettatori pari al 4.1% e Un Posto al Sole 1.837.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.359.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.216.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.774.000 spettatori (6.8%). Su TV8 Guess my Age piace a 523.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 507.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti B&B sigla l’1.7% con 435.000 spettatori.

barbara d urso

Preserale

Caduta Libera oltre il 20%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.514.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.147.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.653.000 spettatori con il 15.7% di share e Caduta Libera 4.176.000 con il 20.1% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 678.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 1.202.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 4.1% con 760.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 772.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Blob segna 1.013.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 939.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 299.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 439.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Storie Italiane al 16.4%-13.4%

MANUELA MORENO

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 885.000 telespettatori con il 16.4% di share; Storie Italiane ottiene 909.000 spettatori con il 16.4% di share nella prima parte e 892.000 (13.4%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 758.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 801.000 (14.6%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 115.000 spettatori (2.1%). Su Italia 1 E’ Quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 168.000 spettatori pari al 2.6% e The Mentalist piace a 186.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e a 276.000 (3.9%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 497.000 spettatori pari all’8.7% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.6% con 364.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 211.000 spettatori con share del 3.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 180.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 265.000 (4.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 312.000 spettatori pari al 5.6%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri al 5.7% nella prima parte

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.469.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.587.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 411.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 998.000 (8.7%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.249.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 466.000 spettatori (6.8%), Quante Storie si porta al 6.5% con 878.000 spettatori e Passato e Presente al 4.4% con 670.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 163.000 spettatori con il 2.4% di share nella prima puntata e 237.000 (1.9%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 627.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 488.000 spettatori con share del 7.3% nella prima parte, e 703.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

sveva sagramola premiata

Daytime Pomeriggio

Geo quasi al 14%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.852.000 spettatori (12.7% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.709.000 spettatori (13.6%). La Vita in Diretta informa 1.942.000 spettatori con il 13.9% (presentazione 1.611.000 – 13.1%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.621.000 spettatori (17%), Una Vita ha convinto 2.535.000 spettatori con il 16.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.3% con 3.053.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 21.1% con 2.624.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 19.9% con 2.441.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.8% con 2.073.000 spettatori nella prima parte, al 15.3% con 2.258.000 spettatori nella seconda e al 12.9% con 2.068.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 727.000 spettatori (5.3%), Squadra Speciale Cobra 11 541.000 (4.4%) nel primo episodio e 696.000 (5.3%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.002.000 spettatori (6.5%) nel primo episodio, 1.214.000 (8%) nel secondo e 1.118.000 (7.5%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 759.000 spettatori (5.4%), Lethal Weapon 509.000 (4%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 563.000 spettatori (4.3%) e Geo a 2.010.000 spettatori con il 13.9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.014.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 453.000 spettatori con il 3.4%. Su TV8 Vite da copertina sigla l’1.3% con 180.00 spettatori.

aldo cazzullo annalisa bruchi alessandro giuli povera patria 1

Seconda Serata

Frontiere al 12.2%

Su Rai1 Frontiere convince 1.298.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 510.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%. Su Rai2 Povera Patria segna 269.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 Prima dell’Alba segna il 5% con 726.000 spettatori. Su Italia1 The Visit viene visto da una media di 359.000 ascoltatori con il 5.8% di share. Su Rete4 Codice 51 ha segnato il 2.4% con 117.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.146.000 (20.5%)

Ore 20.00 5.326.000 (22%)

TG2

Ore 13.00 2.116.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.529.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.618.000 (10.8%)

Ore 19.00 2.176.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.936.000 (20.3%)

Ore 20.00 4.731.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.489.000 (12.3%)

Ore 18.30 1.090.000 (6.7%)

TG4

Ore 12.00 356.000 (3.7%)

Ore 18.55 666.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 723.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.320.000 (5.4%)