MONTESANO IN CORPORE SANO – DA TERZANI AGLI ADEPTI DI SCIENTOLOGY CRUISE E TRAVOLTA, LA STORIA È RICCA DI PREDICATORI DELLE CURE ALTERNATIVE, PER LO PIÙ ARTISTI, SCRITTORI E SPIRITUALISTI VARI CHE, QUANDO ARRIVA IL TERRIBILE MOMENTO DEL BISOGNO RICORRONO LANCIA IN RESTA ALLE CURE SCIENTIFICHE DEI PIÙ AVANZATI OSPEDALI DEL MONDO – IL TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI SUL CASO MONTESANO ("HA AVUTO IL COVID, È STATO RICOVERATO, È STATO SALVATO DAI MEDICI E DALLA SCIENZA...”) E LA BATTUTA DI FRANK MATANO DOPO LO SBROCCO DELL'ATTORE

ENRICO MONTESANO CONTRO DAGOSPIA

"D'AGOSTÌ, NUN ME ROMPE ER CAZZO" - LO SBROCCO DI ENRICO MONTESANO

https://m.dagospia.com/montesano-hai-capito-d-agosti-nun-me-rompe-er-cazzo-perche-anche-noi-sappiamo-cose-di-voi-278072

Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap — Frank Matano (@frankmatano) July 29, 2021

Dagoreport

enrico montesano 9

Nell'India devastata dal Covid, un popolare guru attacca: "I morti? Colpa delle medicine", ha dichiarato il guru indiano Baba Ramdev invitando a seguire cure alternative. Tipo: "Le bombole d'ossigeno non servono, respirate l'aria": il Ministero della Salute lo ha ammonito.

terzani a hong kong

Fin quando si tratta di fare i predicatori con il culo degli altri non c’è problema, si possono suggerire anche cure del Seicento, come curare il cancro (allora chiamato granchio) con la camomilla. Lo scrittore irlandese Oscar Wilde era figlio di un grande scienziato, uno dei padri dell’otologia, sir William Wilde. Passò la vita tra bizzarrie edonistiche e stravaganti invitando a una vita di eccessi lontanissimi da quelli suggeriti da una sana ed equilibrata gestione del corpo. Quando si ammalò, e morì precocemente a causa di quelle complicanze endocraniche proprio dell’otite cronica che il padre aveva studiato, si diede immediatamente alle cure scientifiche del suo tempo.

terzani

Il leader spirituale indiano Sai Baba invitava a non curarsi del proprio corpo, un ammennicolo insignificante rispetto all’anima. Quando si ammalò si ritirò, però, in un ospedale dell'Andhra Pradesh, dove restò ricoverato circa un mese, ma non riuscirono a salvarlo.

Dopo l’11 settembre, di fronte alla presa di posizione di Oriana Fallaci (allora in cura per un cancro in vari ospedali) Tiziano Terzani prese le difese del mondo anti Occidentale, quello che opponeva alla scienza e alla guerra una vita panteistica con la Natura. Poi, quando si ammalò di tumore, andò a farsi curare in un ospedale americano.

tom cruise

Fosco Maraini, si legge nelle cronache dei giornali il giorno della sua scomparsa, 9 giugno del 2004, “era un Bodhisattva, qualcuno che ritorna, che ha fatto voto, ha promesso di ritornare in questo mondo anche se si è Illuminato e liberato dal peso del samsara, per compassione, per saggezza e magari per un’infinità di altre cose meno noiose di quel lungo sonno pieno di speranza e paura che chiamiamo vita, la nostra vita”. Accendiamo anche noi un bastoncello d’incenso, riempiamo le ciotole d’acqua davanti all’infuocata immagine di Amitabha, il Buddha della Grande Transizione che lo accompagna nel viaggio. Ma se tutto è così fantastico perché era ricoverato nel miglior ospedale della sua città, Firenze?

john travolta broken arrow.

enrico montesano 8

Silvia Browne, sedicente veggente e medium nonché acclarata celebrità televisiva (dieci libri tradotti in italiano), prevedeva le morti altrui invitando a prevenirle con pratiche alternative. Ma non seppe schivare la propria, avvenuta il 20 novembre 2013, comunque nel mega-ospedale Good Samaritan di San Josè, in California.

Molti adepti di Scientology, star che seguono i precetti di Dianetics come John Travolta, Tom Cruise o Kirstie Alley, alla bisogna si rifugiano negli ospedali. E siamo pronti a scommettere che anche quel tal “scrittore” supermontanaro tanto amato da Bianchina, quando verrà il suo momento – il più tardi possibile, speriamo – non si curerà con i fiori delle piante alpine ma scenderà a valle alla ricerca del più qualificato ospedale hi-tech.

SELVAGGIA LUCARELLI E MONTESANO CON IL COVID enrico montesano 7