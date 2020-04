MORGAN NON HA PAURA DEL BUGO – IL CANTANTE OSPITE DI MARA VENIER TORNA SUL FATTACCIO DI SANREMO MA POI SI COMMUOVE PER I FILMATI CHE LO RITRAGGONO CON LA MAMMA – DANDOLO: “ADRIANO CELENTANO E CLAUDIA MORÌ GLI DEDICANO UN VIDEO, COMPLICE LA MEDITAZIONE DI MARA VENIER. OGGI A DOMENICA IN UN MORGAN CELEBRATO PER L'ARTISTA CHE È” – VIDEO

"Morgan" e "Bugo":

Per il ricordo di uno degli episodi memorabili di #sanremo2020 a #domenicain, con lo stesso Morgan a raccontare quanto accaduto pic.twitter.com/y9G7UzbY80 — Perché è in tendenza? (@ETendenza) April 26, 2020

Alberto Dandolo per Dagospia

morgan ospite di mara venier a domenica in 1

Adriano Celentano e Claudia Morì gli dedicano un video, complice la meditazione di Mara Venier. Oggi a Domenica In un Morgan celebrato per l'artista che è.

MORGAN A DOMENICA IN

Annalisa Tellini per www.metropolitanmagazine.it

La 32esima puntata di Domenica In ha visto come ospite un inaspettato Morgan molto cambiato dalla solita estrosità del suo essere. Come in ogni sua intervista Morgan ha voluto cominciare con l’interpretare un pezzo di Endrigo in omaggio alla padrona di casa Mara Venier.

morgan ospite di mara venier a domenica in 2

La zia Mara, come di consuetudine, parte con il parlare del “fattaccio”, cosi definito dai suoi autori, di Sanremo e della famosa lite con Bugo; lite che li ha portati alla squalifica nella kermesse canora. Morgan ha accusato Bugo e tutto il suo staff di essere stato solamente usato e bullizzato.

BUGO MORGAN - MEME BY SHILIPOTI

Il cantante, ricordiamo, ha raccontato di non aver potuto prendere alcuna decisione riguardo il brano portato a Sanremo e così in una delle serate del concorso ha espresso ciò che pensava attraverso l’unico mezzo che conosce, ossia la musica.

Morgan, da personaggio eccentrico a papà amorevole

la docufiction morgan bugo

In seguito a dei filmati della vita privata di Morgan che lo ritraevano con la mamma lanciati dalla padrona di Domenica In, il cantante ha avuto un momento di commozione. Da qui abbiamo visto un Morgan molto più umano che ci ha raccontato della nascita della sua terza figlia Maria Eco proprio poco prima della pandemia; il cantante si è sbottonato confessando le sue paure per la figlia nata in un contesto pericoloso come quello che stiamo vivendo.

morgan ospite di mara venier a domenica in

Morgan ha anche raccontato il suo rapporto con le altre due figlie nate da precedenti relazioni ribadendo di essere un padre “non convenzionale”, ma di essere comunque presente quando possibile per le sue figlie. Mara Venier ha notato in Morgan un cambiamento nell’animo osservando i suoi occhi; osservazione confermata dal cantante che lui stesso si ritrova diverso sia per la nascita della figlia, sia per questo periodo di pandemia.

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN

Per salutarlo la padrona di casa Mara, ha mandato in onda un video creato da Adriano Celentano proprio per il collega. Il filmato ha mostrato i momenti più iconici durante un concerto all’Arena di Verona che li hanno visti insieme. Le immagini sono state accompagnate da un sottofondo malinconico che ha enfatizzato il momento scatenando la commozione dell’intero studio.

LA TUA BRUTTA FIGURA BUGO E MORGAN

Mara Venier ha invitato il cantante a presentare il suo nuovo libro “Essere Morgan” proprio nel suo programma al termine di questa quarantena per infondergli un po’ di fortuna nel suo prossimo futuro.

lite bugo morgan a sanremo 1 lite bugo morgan a sanremo 2 bugo e morgan lite bugo morgan a sanremo 3 meme su bugo e morgan meme su bugo e morgan 2 meme su bugo e morgan 3 meme su bugo e morgan 1 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 4 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 1 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 5 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 6