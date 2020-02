MORGANATE DA FESTIVAL – IL SANREMO DEL CANTANTE TRA PROVOCAZIONI DI PESSIMO GUSTO ("IO LE DONNE LE VIOLENTEREI TUTTE") E LETTERE ALLA RAI IN CUI GRIDA AL SABOTAGGIO. NEI CORRIDOI SI NARRA DI TELEFONATE AGLI AUTORI ALLE 4 DEL MATTINO E SCENE DI OGNI TIPO ALLE PROVE (LE MALELINGUE SUSSURRANO CHE SI VOGLIA FAR CACCIARE). COME SI È ARRIVATI A QUESTO CARNEVALE? PARE CHE MORGAN VOLESSE IL DUETTO CON LA CARRÀ E… - VIDEO

Silvia Truzzi per il “Fatto quotidiano”

Che Morgan fosse particolarmente agitato si è capito da un collegamento di inizio settimana con la trasmissione di Caterina Balivo. L' ex frontman dei Bluvertigo ha messo in scena una sottospecie di imitazione di Junior Cally presentandosi a volto coperto: "Io le donne le violenterei tutte". Visibilmente contrariata, l' incolpevole Balivo ha interrotto quella che secondo Morgan era una "provocazione".

Ora, di questa cosa incredibilmente non si è parlato, mentre per una vecchia canzone di Junior Cally sono stati spesi fiumi d' inchiostro con tanto di petizioni di parlamentari che chiedevano la sua esclusione da Sanremo. Nei corridoi si narra di telefonate agli autori alle quattro del mattino e scene di ogni tipo alle prove (le malelingue sussurrano che si voglia far cacciare). In un crescendo rossiniano ieri mattina alle 6:20 ai giornalisti è arrivata una "lettera alla Rai" firmata dall' avvocato di Morgan.

Nella missiva si parlava di "un calvario creato da ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio", che gli avrebbero impedito di provare adeguatamente il suo brano per la serata di ieri.

Il busillis è l' esecuzione di Canzone per te di Sergio Endrigo. Morgan ha posto alla Rai diverse condizioni: poter "recuperare" due sessioni di prove e che fossero solo Amadeus e il Cda Rai (ma che davero?) ad approvare il tutto. Come si è arrivati a questo Carnevale? Pare che Morgan, all' inizio dell' avventura sanremese, volesse il duetto con Raffaella Carrà, ipotesi non concretizzata. Poi con Sergio Cammariere, che aveva accettato ma è sorto un problema sulla tastiera.

L' altra scelta era Vittorio Sgarbi, che oltre a non essere un cantante è un parlamentare. Enfin, la scelta è caduta sulla band perugina dei Fast Animals and the Slow Kids, che in effetti sono arrivati qui ma non hanno trovato l' accordo sull' arrangiamento. La Rai, nella persona di Stefano Coletta, ha dato la massima disponibilità. Facendo presente che a un certo punto, però, si deve andare in onda.

