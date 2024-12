È MORTA A 69 ANNI DEBBIE NELSON, MADRE DI EMINEM: DA TEMPO COMBATTEVA CONTRO IL CANCRO - IL RAPPER, IL CUI VERO NOME È MARSHALL MATHERS, HA PARLATO IN DIVERSE OCCASIONI DEL RAPPORTO COMPLICATO CON LA MAMMA, SIA PER I PROBLEMI DI DROGA DI LEI SIA PER LE SUE RELAZIONI SENTIMENTALI. ANCHE IN ALCUNE CANZONI, COME "CLEANIN' OUT MY CLOSET" - NEL 1999 NELSON FECE CAUSA AL FIGLIO PER DIFFAMAZIONE CHIEDENDO UN RISARCIMENTO DI 10 MILIONI DI DOLLARI… - VIDEO

eminem e la madre debbie nelson 3

(ANSA) - Debbie Nelson, madre di Eminem, è morta in Missouri. La donna aveva 69 anni e da tempo combatteva contro il cancro. La morte è stata confermata da un portavoce dal rapper e cantautore statunitense. Eminem, il cui vero nome è Marshall Bruce Mathers III, aveva un rapporto difficile con la donna, sia per i problemi di droga di lei sia per le sue relazioni sentimentali.

Le tensioni tra i due sono diventate anche canzoni, come 'Cleanin' Out My Closet', in cui accusa la madre di aver voluto persino la sua morte. "Indovina un po', io sono più morto che mai per te", dice nel testo. Nel 1999 Nelson fece causa al figlio per diffamazione chiedendo un risarcimento di dieci milioni.

eminem e la madre debbie nelson 2

Nel 2008 la donna pubblicò un'autobiografia, 'My Son Marshall, My Son Eminem', con il sottotitolo, 'Setting the record straight on my life as Eminem's mother' (Faccio chiarezza sulla mia vita come madre di Eminem). Al momento Eminem non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla morte del genitore. Sabato è atteso ad Abu Dhabi per una performance al Grand Premio negli Emirati Arabi.

eminem 3 eminem e la madre debbie nelson 1 debbie nelson eminem 1 eminem 2 eminem da piccolo con la madre debbie nelson