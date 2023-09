30 set 2023 14:00

È MORTA A ROMA L’ATTRICE KETTY ROSELLI: AVEVA 51 ANNI ED ERA MALATA DA TEMPO – ERA NOTA AL GRANDE PUBBLICO TELEVISIVO PER AVER INTERPRETATO IL RUOLO DELLA DOTTORESSA FLAVIA CORTONA NELLA SOAP OPERA “CENTOVETRINE2, MA HA ANCHE RECITATO IN FICTION COME “DON MATTEO” E “TUTTI PAZZI PER AMORE”, OLTRAE AI RUOLI IN TEATRO – IL FUNERALE SI TERRÀ CON CERIMONIA BUDDISTA…