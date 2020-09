MORTE (DI FAMA) A VENEZIA - MA CHI È QUELLA TRUCIDA SUL RED CARPET? E QUEL TATUATO IN QUALE FILM HA RECITATO? NON SERVE AVER A CHE FARE CON IL CINEMA, LA MOSTRA DIVENTA MOSTRASH E APRE LA PASSERELLA A CHIUNQUE ABBIA UN MARITO FAMOSO, FOLLOWER DA INTRATTENERE E BIBITONI DIMAGRANTI DA PROMUOVERE. SESTI CLASSIFICATI AI REALITY, STAR DI TIKTOK, CAMPIONI DELLE SERATE IN DISCOTECA. MANCANDO I DIVI STRANIERI, CI TOCCANO I TAPPABUCHI DE' NOANTRI

Gianluca Veneziani per ''Libero Quotidiano''

Ma chi diavolo sono questi? Vedi un tipo palestrato e tatuato con occhialini da sole (di sera) e una tipa con gli occhi cerchiati di trucco modello panda e un abitino che sembra appena preso da un negozio burlesque di quarta categoria.

Chiedi lumi ai tuoi amici Anna e Gianfranco, appassionati di Uomini e donne e programmi consimili.

«Ma come», ti fanno notare, «lui è Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, lei si chiama Antonella Fiordelisi e spopola su TikTok». Allora cerchi i loro nomi su Google, e scopri che lui è stato prima concorrente e poi tentatore a Temptation Island (ammazza!), e lei ha fatto la tentatrice nello stesso programma.

Un curriculum di tutto rispetto, non c' è che dire. Eppure la domanda di prima resta inevasa. Ma chi diavolo sono?

illustri sconosciuti Da illustri sconosciuti, sfilano sulla passerella rossa della Mostra di Venezia, manco fossero star consumate del grande schermo. E sono pure in compagnia numerosa.

Due giorni fa lo stesso red carpet veniva calpestato dalle "celeberrime" influencer Mila Suarez ed Elisa De Panicis, notissime l' una per aver partecipato a Uomini e donne e al Grande Fratello (caspita!), l' altra per essere stata concorrente al Grande Fratello Vip e aver avuto una storia con Cristiano Ronaldo.

Grandi attrici del cinema, insomma. Non contente di (s)figurare sulla passerella, hanno colto l' occasione per farsi notare, concedendosi un bacio saffico a favor di telecamera. Il bacio, un apostrofo rozzo tra le parole «Che cafonata».

Insieme a loro l' imperdibile presenza di Marco Fantini e Beatrice Valli, volti di Uomini e donne, e della di lei sorella, Ludovica, figlia della stessa scuola, e il contributo fondamentale di Natalia Paragoni, corteggiatrice nel medesimo programma, che arriva a Venezia come una diva sul motoscafo e finge di salutare i propri fan: peccato che sul Lido ad aspettarla non ci sia nessuno.

Immancabile poi la comparsata di attorucoli e famosi e famose di riflesso, come Georgina Rodriguez, moglie di CR7, l' altra Rodriguez, Cecilia, sorella di Belen, e il fidanzato (?) di lei (o ex, boh) Ignazio Moser, figlio di ciclista e del Grande Fratello. I Nuovi Mostri a Venezia.

Un tempo sulla passerella di Venezia vedevi Robert De Niro, Claudia Cardinale, Sharon Stone e Clint Eastwood. Quest' anno trovi l' influencer Giulia De Lellis e il cantante Osvaldo Supino che indossa uno smoking con gonna. La prima domanda che ti poni è cosa ci facciano lì tutti questi personaggetti che, a occhio, non dovrebbero essere né cineasti né critici cinematografici. Diventa anche superfluo capire chi li abbia invitati, se la Biennale, gli sponsor, o se siano stati loro a presentarsi spontaneamente, comprandosi il biglietto.

QUESTIONE DI VISIBILITÀ

La risposta più plausibile è che loro ci vadano per aumentare il numero di follower su cui campano, e la Mostra di Venezia abbia interesse a farli andare lì per accrescere la propria visibilità sui social dove quelli spopolano e per un' altra ragione più misera: tappare i buchi. In un anno in cui, causa Covid, bisogna fare di necessità di virtù, ogni buco è trincea e ogni presunto vip fa passarella, per cui non si sta mica tanto lì a fare gli schizzinosi.

«Ci manca solo la signora di Mondello, quella del "Non ce n' è Coviddi"», ti scrive a quel punto Mariachiara, altra amica che hai arruolato nell' identificazione degli pseudo-vip. In effetti, con tutti i follower che sta accumulando su Instagram, sarebbe stata perfetta per il red carpet. In modo da trasformare definitivamente la Mostra del Cinema nel regno del trash. Chiamatela pure la Mostrash di Venezia.

