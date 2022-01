17 gen 2022 18:05

LA MORTE DI SASSOLI E IL LINCIAGGIO DEI SOCIAL: DOV’È LA SORPRESA? - JAIME D’ALESSANDRO: “I COLOSSI DEL WEB PENSAVANO CHE IL DIGITALE NON AVREBBE FATTO ALTRO CHE DARE INFINITE POSSIBILITÀ A TUTTI. LO HA FATTO, SOLO IN PARTE - GESTITO DA ALGORITMI ISTRUITI PER METTERE IN EVIDENZA I CONTENUTI PIÙ ESTREMI, HA DATO SOPRATTUTTO VOCE A QUELLA "SOCIETÀ IRRAZIONALE", CHE IN ITALIA VALE FRA IL 6 E IL 10%, FATTA DA PERSONE INTELLETTUALMENTE ED EMOTIVAMENTE DISASTRATE”