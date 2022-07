7 lug 2022 20:02

È MORTO A 82 ANNI JAMES CAAN, L'ATTORE CHE HA INTERPRETATO SONNY CORLEONE NEL "PADRINO", RUOLO PER IL QUALE RICEVETTE ANCHE UNA CANDIDATURA AL PREMIO OSCAR COME MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA - CAAN È APPARSI IN MOLTISSIMI FILM DI SUCCESSO, COME "MISERY NON DEVE MORIRE", "ROLLERBALL" E "DORINGO!"