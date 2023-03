LA RICONOSCETE DAI GALLEGGIANTI? - IN PASSATO HA LAVORATO IN UN NEGOZIO: "ARRIVAVO CON L'AUTOBUS E ME NE ANDAVO SULLA BUGATTI". E NETFLIX LE HA ADDIRITTURA DEDICATO DUE STAGIONI DI UNA SERIE TV (MA CE N'ERA PROPRIO BISOGNO?) - SI CONSOLA DELLA DISTANZA DALL'AMATO FIDANZATO CON LO SHOPPING SFRENATO: "SONO ANDATA A COMPRARE UN OUTFIT PER IL MARE E, ALLA FINE, HO PRESO METÀ DEL NEGOZIO, HO SPESO 27 MILA EURO"