È MORTO ANDY FLETCHER, TASTIERISTA DEI DEPECHE MODE – AVEVA 60 ANNI E SI TROVAVA NELLA SUA CASA IN INGHILTERRA: IL DECESSO SAREBBE DOVUTO A CAUSE NATURALI – IL MESSAGGIO DELLA BAND: “SIAMO SCIOCCATI E TRAVOLTI DALLA TRISTEZZA, AVEVA UN CUORE D’ORO E C’ERA SEMPRE QUANDO AVEVI BISOGNO DI UN SUPPORTO, UNA CONVERSAZIONE, UNA BUONA RISATA O UNA PINTA GELATA” – VIDEO

Da www.tgcom24.mediaset.it

andy fletcher 2

Lutto nella musica pop. E' morto a 60 anni Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode. E' stata la stessa band ad annunciare la scomparsa del musicista con un post social. Fletcher, per molti solo "Fletch", era stato tra il co-fondatore del gruppo insieme a Vince Clark, facendone parte per gli oltre quarant'anni della sua storia. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause della morte.

Un comunicato testuale, che ha lasciato di sasso i milioni di fan in tutto il mondo. "Siamo scioccati e travolti dalla tristezza per la morte del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di gruppo Andy "Fletch" Fletcher - hanno scritto -. Fletch aveva un cuore davvero d'oro e c'era sempre quando avevi bisogno di un supporto, una piacevole conversazione, una buona risata o una pinta gelata".

depeche mode

La band ha chiesto rispetto per la privacy e il dolore della famiglia. Una persona vicina alla band ha spiegato che Fletcher è morto per cause naturali nella sua casa in Inghilterra. La stessa persona ha però voluto mantenere l'anonimato perché non autorizzata a parlare pubblicamente.

Apparentemente dietro le quinte rispetto a Dave Gahan e Martin Gore, volti più popolari del gruppo, Fletcher ne è stato sempre un componente fondamentale oltre che a livello musicale anche come collante negli anni bui attraversati dalla band.

i depeche mode annunciano la scomparsa di andy fletcher

Lui stesso, al tempo delle registrazioni degli album "Violator" e "Songs of Faith and Devotion", era stato colpito da depressioni ed esaurimenti nervosi. Era di fatto il portavoce del gruppo e si occupava della parte manageriale, senza dimenticare l'apporto artistico, soprattutto per quanto riguardava gli arrangiamenti finali delle canzoni.

Grande appassionato di scacchi, nel corso degli anni Fletcher ha avuto anche una carriera da solista come dj. Sposato con la fidanzata di una vita, Gráinne Mullan, lascia due figli, Meghan e Joe.

