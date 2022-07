DANDOLATE PER “OGGI” – TOGLIETE LE PILE AL TELECOMANDO: CRISTINA CHIABOTTO VUOLE TORNARE IN TV! L’EX MISS ITALIA SI È AFFIDATA ALL’AGENZIA “NOTORIA” – RAI DUE PUNTA SUGLI SPOGLIARELLI – MADDALENA CORVAGLIA IN VACANZA, MA PER POCO: PRESTO TORNERÀ A MILANO PER UNA NUOVA TRASMISSIONE – L’ATTRICE E CONDUTTRICE AMA I REALITY E IMITA LA BERTÈ – CHI È IL CAMPIONE OLIMPICO CHE FECE GIRARE LA TESTA A VALERIA MARINI, E ORA SI È DATO AL CINEMA?