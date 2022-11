MORTO UN “KILLER”, NON SE NE FA UN ALTRO – CAMILLO LANGONE: “PENSO A JERRY LEE LEWIS, ROCKER ESTREMO, SELVAGGIO, FELICEMENTE SOPRANNOMINATO 'THE KILLER', INCESTUOSO ED EFFERATO, BIGAMO, POLITOSSICO, IN SINTESI UN ROCKER VERO, UN DELINQUENTE VERO, E POI PENSO AI MÅNESKIN, ROCKER CHE FANNO I TEST VOLONTARI ANTIDROGA E ADOTTANO GATTINI MALATI, E SORRIDO PERCHÉ SO CHE IL TEMPO È GALANTUOMO, CHE PRIMA O POI, FORSE PIÙ PRIMA CHE POI, PASSERANNO DAI RIFLETTORI AL…”

Camillo Langone per “il Foglio”

jerry lee lewis 1

Verso il trigesimo di Jerry Lee Lewis, in questo momento all’inferno per le mille malefatte oppure in purgatorio o meglio ancora in paradiso per l’infinita misericordia di Dio, penso a questo rocker estremo, selvaggio, scatenato, a questo rocker sudista felicemente soprannominato “The Killer”, incendiario di pianoforti (col rischio di fare strage di spettatori), incestuoso ed efferato (la terza delle sette mogli era una cugina t-r-e-d-i-c-e-n-n-e), bigamo (a volte si sposava senza divorziare), alcolizzato anzi politossico, amfetamine e sonniferi e whisky tutto insieme, collezionista di mitragliatrici, feritore di un chitarrista (sopravvissuto perché al posto del mitra gli sparò con la pistola), arrestato sempre per faccende di armi davanti alla casa di Elvis Presley, evasore fiscale, indebitato fino alla bancarotta, guidatore di Rolls Royce senza patente, in sintesi un rocker vero, un delinquente vero, e poi penso ai Måneskin, rocker che fanno i test volontari antidroga e adottano gattini malati, e sorrido perché so che il tempo è galantuomo, che prima o poi, forse più prima che poi, passeranno dai riflettori al girone oscuro dei millantatori.

