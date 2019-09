BELIN, BELEN – DALLA NOTTE DELLA TARANTA A CASTROCARO, IN CONDUZIONE LA SHOWGIRL E IL MARITO STEFANO DE MARTINO NON FUNZIONANO – SPECCHIA: "UNA IDEA NON BRILLANTE, QUELLA DI MESCOLARE DUE MEZZI TALENTI: IN TV, COME SPESSO IN POLITICA, LA SOMMA NON FA IL TOTALE - IL PROBLEMA NON È BELEN MA CHI CE L'HA MANDATA. ANCHE NEL FULGORE DEL GOSSIP, VA FATTA UNA SELEZIONE" - VIDEO