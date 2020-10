31 ott 2020 13:31

È MORTO SEAN CONNERY: IL LEGGENDARIO ATTORE SCOZZESE AVEVA 90 ANNI – L'ARTICOLO DI MARCO GIUSTI PER IL COMPLEANNO, AD AGOSTO: "NON ERA DI FAMIGLIA NÉ NOBILE NÉ ALTOBORGHESE, COME AVREBBE DOVUTO ESSERE BOND. IL PADRE ERA STATO FATTORE E CAMIONISTA, AL PUNTO CHE TERENCE YOUNG DECIDE DI NON INQUADRARLO MAI CON FORCHETTA E COLTELLO A TAVOLA. TUTTI AVREBBERO CAPITO CHE ERA UN CAFONE – RESTA DA CAPIRE UNO DEI SUOI PIÙ MISTERIOSI PROGETTI, CHE LO PORTÒ A INCONTRARE IN TOSCANA, NELLA SUA VILLA, LICIO GELLI… - VIDEO