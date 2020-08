È MORTO SERGIO ZAVOLI – AVEVA 96 ANNI ED ERA STATO RADIOCRONISTA, CONDIRETTORE DEL TELEGIORNALE E DIRETTORE DEL GR, POI PRESIDENTE DELLA RAI DAL 1980 AL 1986 E SENATORE NEL 2001, 2006 E 2008 – "PER 50 ANNI HO FATTO IL MESTIERE DI CHIEDERE. MIGLIAIA E MIGLIAIA DI DOMANDE, MA RICORDO UN CENTINAIO DI RISPOSTE"

E' MORTO SERGIO ZAVOLI

sergio zavoli 5

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - E' morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, è stato radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, autore di inchieste che hanno segnato la storia. (ANSA).

sergio zavoli

Biografia di Sergio Zavoli

Da www.cinquantamila.it - La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti"

• Ravenna 21 settembre 1923. Giornalista. Politico. Eletto al Senato nel 2001, 2006, 2008 (Ds, Pd). «Vorrei avere una striscia di 15 minuti tutte le sere attorno a mezzanotte per approfondire un tema, un personaggio, un fatto di cronaca... Ma poi penso che sia ormai una cosa fuori dal mio tempo e che a mezzanotte mi convenga andare a dormire».

• Inizi nel 1947 al Giornale Radio diretto da Antonio Piccone Stella, prima notorietà con i documentari Scartamento ridotto, Notturno a Cnosso (premio Italia 1954), Clausura (premio Italia 1957, tradotto in sei lingue). Tra i suoi programmi più noti Processo alla tappa (1962-1969), Nascita di una dittatura (1972), La notte della Repubblica (1989). Dal 1976 all’80 fu direttore del Gr1, dall’80 all’86 presidente della Rai.

sergio zavoli 1

• «Ho fatto, per 50 anni, il mestiere di chiedere. Migliaia e migliaia di domande, ma ricordo un centinaio di risposte. Per esempio, quelle di Paolo VI, Schweitzer, Rostand, Camus, Braque, l’allora sacerdote Ratzinger, Toynbee, Braudel, Abbagnano, Galbraith, Eliot, Borges, Silone, Bobbio, Severino, Luzi, Fellini, cito in disordine. Ogni generazione si rifà, per questo motivo, le stesse domande. Bertrand Russell disse che “il destino dell’uomo è quello di rinnegarsi continuamente”. C’era dell’enfasi, ma non credo fosse molto lontano dalla realtà. Anche se la vita ha in sé il segno di un ostinato ottimismo» (da un’intervista di Luigi Vaccari).

sergio zavoli federico fellini

• «Dice che le lezioni più convincenti le deve al ciclismo, “una passione, nata non per gli aspetti tecnici né per i risvolti immaginifici, ma frutto di un’esperienza umana, reale e completa”. E dice che “le storie più ricche e sorprendenti le ho sempre sapute dai gregari, che mi parlavano della vita in generale, e mai dai campioni, che invece mi parlavano della loro vita in particolare”» (Marco Pastonesi).

• Fu direttore del Mattino di Napoli prima dell’arrivo di Caltagirone.

• Sposato, un figlio.

zavoli

sergio mattarella sergio zavoli sergio zavoli 4 sergio zavoli anna finocchiaro mario monti sergio zavoli giorgio napolitano maria elena boschi sergio zavoli sergio zavoli sergio zavoli 2 sergio zavoli 3

sergio zavoli giulio andreotti sergio zavoli mauro masi sergio zavoli giorgio napolitano sergio zavoli