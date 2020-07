24 lug 2020 19:56

LA MOSSA DI KARATE DELLA GREGORACI – UN URLO E UN CALCIO VOLANTE: COSI’ L’EX DI BRIATORE IN BARCA SI LIBERA DELL’AMICO POLIPONE CHE INSEGNA ARTI MARZIALI – ELISABETTA E’ SINGLE. DA TEMPO NON LA SI VEDE CON UN UOMO AL SUO FIANCO. DELLA STORIA CON FRANCESCO BETTUZZI NON SI SA PIÙ NULLA E CON IL SUO EX MARITO FLAVIO BRIATORE SONO RIMASTI IN OTTIMI RAPPORTI PER IL BENE DEL FIGLIO NATHAN FALCO… - FOTO PEPERINE