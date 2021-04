4 apr 2021 16:42

MUCCINATE&ROSICATE: “STO MEDITANDO DI USCIRE DALL'ACCADEMIA DEI DAVID DI DONATELLO COME GIURATO E NON PRESENTARE MAI PIÙ IN FUTURO I MIEI FILM IN GARA” – MUCCINO, CHE NON HA AVUTO LA NOMINATION NE’ COME MIGLIOR FILM, NE’ PER LA REGIA SBROCCA: “NON LO SI PUÒ PIÙ CONSIDERARE, COME FU, IL PREMIO PIÙ PRESTIGIOSO DEL CINEMA ITALIANO NEL MONDO. COME CREDIAMO DI RIPORTARE IL PUBBLICO A TIFARE PER IL NOSTRO CINEMA SE I TITOLI IN GARA SONO SCONOSCIUTI AI MOLTI?”