Caro Dago, ti confesso che non ci riesco più ad accendere la televisione allo scopo di usufruire delle immagini di distruzione e morte dalle parti delle parti di un Paese grande quanto la Francia, l’Ucraina.

Cliccare per poi vedere le immagini di gente che è stata costretta in ginocchio prima di sparare un colpo a bruciapelo alla loro testa, città dove abitavano centinaia di migliaia di persone e che adesso sono sventrate palazzo dopo palazzo, persino i carri armati sovietici dove sono morti bruciati vivi dei ragazzi russi di vent’anni.

Non posso guardare queste immagini come se fossero dei film interpretati da Humphrey Bogart o da Clint Eastwood. Non sono nel momento della mia vita, sessant’anni fa, in cui ero lieto a leggere sull’ “Unità” che comprava mio nonno comunista, che in Vietnam erano morti tot americani o magari più che tot.

Oggi stavo guardando un servizio televisivo dove dei giornalisti italiani raccontavano che gli ucraini s’erano vantati di conservare da qualche parte i corpi di 1500 russi uccisi in combattimento. Solo che gli ucraini non glielo avevano permesso ai giornalisti italiani di vederli quei corpi. Dio mio, mi sarei vergognato a guardarli come se fossero sequenze di un film di guerra americano in cui alla fine i “buoni” ucraini hanno la meglio sui “cattivi” russi. Così come sono senza parole innanzi alle possibili immagini di una nave da guerra che gli ucraini affermano di avere mandato giù e i russi lo negano.

Beninteso, lo so che dall’ottobre del 1917 la parola “verità” in Urss - ossia nel regno della menzogna ideologica - non ha più avuto alcun senso. Detto questo io spero che la nave non sia affondata, perché altrimenti i russi si imbestialiranno oltremodo e sarà ancor più distruzione e morte da entrambe le parti. Morte e distruzione a gogo.

La parola “pace” è uscita di scena come una parola non più alla moda. Gli americani conducono per interposto esercito ucraino una guerra che pensano di vincere, diversamente da quello che è successo loro in Afghanistan. I civili ucraini muoiono comunque, i palazzi vanno giù, a Mariupol non so se duemila o poco più o poco meno combattenti del reggimento Azov e pochi altri aspettano di essere massacrati dai russi da un momento all’altro.

E’ la battaglia di Stalingrado del terzo millennio. Chissà se Steven Spielberg ne trarrà mai un film. Io lo andrei a vedere al primo spettacolo. Quei combattenti ucraini che non pare siano stati in passato dei gentiluomini e che adesso stanno contendendo metro per metro agli invasori russi. E’ dal 2014 che filorussi e ucraini se le danno di santa ragione, e non che uno solo dei nostri talk-show se ne fosse accorto. Adesso tutti loro sono arrivati all’ultima stazione della via crucis, e noi che accendiamo la tv per vedere quanto l’orrore sia orrore.

Un orrore alla grande. Dio mio, Dio mio, Dio, mio. No, non voglio vedere tutto questo. E invece sì voglio vedere dei russi e degli ucraini che accettano di convivere. Altro che la Svezia e la Finlandia che decidono proprio adesso di aderire alla Nato, così da mettere altra benzina sul fuoco. Un’altra puttanata senza limiti.

Giampiero Mughini

