Ucraina: Rai, non si procederà con il contratto di Orsini

(ANSA) - "La direzione di Rai 3, d`intesa con l`amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma "Cartabianca" che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione". Lo annuncia una nota di Viale Mazzini.

LA VERSIONE DI MUGHINI

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, di mestiere sono uno che legge giornali e libri e che in ciascun campo pregia particolarmente i pareri che in un certo modo vanno controcorrente. E’ la bellezza del vivere in Italia, un Paese dove la discussione e il confronto non comporta stanze chiuse, o confini invalicabili.

Trattandosi di questa puttanissima guerra in cui un Paese europeo come l’Ucraina è costantemente sotto un diluvio di bombe e di fuoco, figurati se non cerco di capirne di più, di saperne di più, di mettere nel conto ragioni che a prima vista sfuggono ai più.

Figurati se non mi ci butto in picchiata nel leggere gli articoli della professoressa Donatella Di Cesare, quelli su “Fatto” dell’ex generale Fabio Mini, oppure le volte che il professore Alessandro Orsini è chiamato in tv a dire la sua, lui che sull’argomento in questione ne sa dieci o quindici volte più della media di quelli che aprono bocca in televisione.

Resto perciò di stucco innanzi alla barbarie di chi sta lanciando grida di dolore perché una trasmissione Rai ha offerto duemila euro a puntata a sei interventi del professore Orsini, che qualcuno definisce “un pifferaio” di Putin, ossia lo insulta selvaggiamente. Mi intendo come pochi altri dello stare “in minoranza” su un argomento diffuso, e dunque sto interamente dalla parte del professor Orsini. E non perché condivida al cento per cento i suoi argomenti, ad esempio non sono così convinto ma Putin abbia “già vinto”. Detto questo, guai se lui e gli altri che ho citato non ci fossero. Quanto saremmo più poveri di idee e di intelligenza.

Aldo Grasso per Oggi

È il grande momento del prof. Alessandro Orsini, il “ribelle della Luiss”, l’opinionista che ha lasciato un giornale (scusandosi con molta modestia “con tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento solo per leggere i miei articoli”) per approdare al Fatto Quotidiano (ribattezzato la “Pravda Italiana”). La sua tesi di fondo è che vi sarebbe, sì, una responsabilità militare di Putin nello scoppio del conflitto, ma vi sarebbe una ben più grande responsabilità politica della Nato, nell’aver spinto Putin a confliggere. Motivo per cui è meglio. Lasciare l’Ucraina al suo destino.

Tesi oppugnabile, fallace ma ognuno è libero di dire la sua. Ciò che è insopportabile è che gli Orsini si atteggino a intellettuali scomodi, a voci fuori dal coro, perseguitati. Spero che si rendano conto che sono invitati non per le loro (povere) idee ma solo perché sono esca per il falò dei talk, per la rissa e la ressa degli ascolti. Hanno convertito il martirio in professione.

La tv dà alla testa, a chi la frequenta

GIAMPIERO MUGHINI

