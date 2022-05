EBBENE NON RICORDO NULLA DI RILEVANTE CHE SIA ACCADUTO IERI AL PARIOLI. SE NON IL PIACERE DI RIVEDERE VECCHI AMICI. NON RICORDO ASSOLUTAMENTE NULL’ALTRO"

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show

CANDELA FLASH! È FINITA IN RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI. OGGI POMERIGGIO DURANTE LA REGISTRAZIONE DEL "MAURIZIO COSTANZO SHOW", IN ONDA DOMANI SERA SU CANALE 5, LA TENSIONE E' ESPLOSA DURANTE UN DIBATTITO SULLA RUSSIA, CON SUCCESSIVO SCONTRO FISICO E CADUTA PER TERRA DEL VECCHIO SGARBONE. I DUE ERANO GIÀ ARRIVATI ALLO SCONTRO NEL 2019 DURANTE UNA PUNTATA DI ‘’STASERA ITALIA’’ - LA VERSIONE DI MUGHINI: "LE FOTO CHE HAI PUBBLICATO NON DANNO CONTO DI QUANTO AVVENUTO. TRA NOI DUE S'È SOLO TRATTATO DI DIVERSE SFUMATURE DI PENSIERO E DI PAROLA, E SEMMAI DI TONO DELLA VOCE, QUANTO A QUALCOSA CHE MI PARE ATTENESSE ALLA GUERRA IN UCRAINA" - LA REPLICA DI SGARBI: "VOLEVA METTERMI LE MANI ADDOSSO" - ECCO COME E' FINITA

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gong-nbsp-nbsp-finita-rissa-sgarbi-mughini-nbsp-oggi-308830.htm

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 8

LA CONTROREPLICA DI SGARBI - "COME VEDRAI (DOMANI SERA AL COSTANZO SHOW), DIFENDENDO ARTISTI, MUSICISTI, SPORTIVI, SONO STATO INSULTATO, AGGREDITO E BUTTATO PER TERRA DA MUGHINI CHE PRETENDEVA CHE UN DIRETTORE D’ORCHESTRA PER SUONARE SI DICHIARASSE CONTRO PUTIN, DIMENTICANDO CHE GLI SPORTIVI CHE LO AVEVANO FATTO NON SONO COMUNQUE STATI AMMESSI A GIOCARE. INUTILI LE SUE SMENTITE: LE IMMAGINI IMPLACABILI DIMOSTRERANNO CHE LUI SI È ALZATO PER VENIRE ALLE MANI, E MI HA SPINTO FACENDOMI TRAVOLGERE DA SEDIE E QUADRI"

https://m.dagospia.com/la-replica-di-sgarbi-difendendo-artisti-musicisti-sportivi-sono-stato-aggredito-da-mughini-308870

LA VERSIONE DI MUGHINI

Giampiero Mughini per Dagospia

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 9

Caro Dago, ti chiedo una piccola cortesia. Siccome è un’intera mattinata che ricevo telefonate e mail in cui mi chiedono che cosa sia accaduto davvero ieri pomeriggio sul palco dei Teatro Parioli dove stavamo registrando una puntata celebrativa del quarantennale del Costanzo show, approfitto delle tue pagine per dare una risposta che valga per tutti coloro che mi si sono rivolti a farmi la domanda di cui ti ho detto.

Sono arrivato in un’età in cui la mia memoria seleziona categoricamente le cose rilevanti da quelle che non lo sono. Delle prime mi ricordo fin nei dettagli. Le seconda le cancello completamente. Ebbene non ricordo nulla di rilevante che sia accaduto ieri al Parioli. Se non il piacere di rivedere vecchi amici quali Maurizio Costanzo in primis, Paolo Bonolis. Luca Laurenti, Al Bano, Vittorio Sgarbi, Iva Zanicchi. Non ricordo assolutamente null’altro.

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 3

Giampiero Mughini

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 5 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 4 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 7 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 6 rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 10