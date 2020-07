15 lug 2020 18:21

LA MUSICA DAL VIVO SI RISVEGLIA - IL FESTIVAL DI RTL 102.5 “POWER HITS ESTATE” ARRIVA SU SKY UNO E TV 8 - IL 9 SETTEMBRE IN DIRETTA DALL’ARENA DI VERONA GLI ARTISTI SALIRANNO SUL PALCO DAVANTI A UNA PLATEA VUOTA - MA L’EVENTO SARÀ TRASMESSO IN TV, IN RADIO E IN STREAMING. MARA MAIONCHI SARÀ LA “GARANTE” E SARÀ DECRETATO IL TORMENTONE DELL’ESTATE – ZUCCHERO, GIANNA NANNINI, TIZIANO FERRO: ECCO CHI CI SARÀ